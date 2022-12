Em busca dos singulares e distintos vinhos do Douro Superior (VÍDEO)

Estamos em Foz Côa, coração da região do Douro Superior, que se estende até à fronteira com Espanha. A paisagem ainda muito selvagem é também definida pelos socalcos que alimentam um dos maiores tesouros da região: o vinho.

A Região Demarcada do Douro, situada no nordeste de Portugal, estende-se por uma área total de cerca de 250 mil hectares Das três sub-regiões, o Douro Superior é a de maior dimensão. Mais remota, sujeita a menor intervenção humana, preserva a biodiversidade, um das prioridades do Pacto Ecológico Europeu e do Plano Estratégico da nova Politica Agrícola Comum, apostada em reforçar o tecido socioeconómico das zonas rurais e contribuir para a proteção da biodiversidade, melhorar os serviços ligados aos ecossistemas e preservar os habitats e as paisagens.



“É uma região que tem um micro-clima muito específico. No Douro temos 116 castas autóctones, o que é algo de fantástico”, explica António Saraiva, da Associação das Empresas de Vinho do Porto, detalhando que aqui se produz vinho tinto, branco, rosé e Porto.

Pode provar as diversas colheitas no restaurante Côa Museu, que harmoniza a gastronomia local com vinhos da região. Para o Bacalhau com amêndoa a sugestão é acompanhar com uma opção de vinho branco, enquanto que o prato de javali aconselha à prova de um tinto... Nas sobremesas, a escolha recai sobre um Vinho do Porto com 50 anos...



