Vila Pouca de Aguiar: Desta terra brotam tesouros gastronómicos (VÍDEO)

Terra de Ouro, Pedra e Água, há muito para descobrir seja verão ou inverno.Comece por desvendar um dos mais bem guardados segredos da região no Complexo Mineiro de Tresminas numa visita guiada às galerias subterrâneas, como a Galeria dos Alargamentos, hoje um abrigo de importância nacional para preservação de morcegos...

As escavações remontam à época romana e, desde esses tempos, que o ouro foi a atração maior. Em plena natureza, à entrada do Parque do Alvão, a ligação da região à exploração de ouro convida a uma viagem no tempo.

Nesta zona, as casas castrejas do Alvão Village & Camping (Lagoa da Falperra, Estrada Nacional 555, Vila Pouca de Aguiar. Tel.: 259 419 038), uma aldeia de 13 casas com paredes em pedra e telhados em colmo, rodeadas por uma floresta de pinheiros, têm muitas histórias para contar.

“É a representação de um aldeamento castrejo, que foi o primeiro povoado que fez a exploração de ouro em Tresminas”, explica Elisabete Rodrigues, destacando a montra de produtos da região, do mel às peças tecidas no tear do parque e produzidas por artesãs locais que se encontra no alojamento.

Também as águas de Vila Pouca de Aguiar ganharam fama internacional e razão é comum, já que tanto o ouro de Tresminas e as águas termais têm origem na mesma falha tectónica que atravessa a região. Pedras Salgadas, um parque centenário único, guarda cinco nascentes de água mineral natural, tida como milagrosa para problemas digestivos e intestinais. Em plena natureza existem ainda surpreendentes espaços de alojamento, que formam o Pedras Salgadas Spa & Nature Park.

No Alto Tâmega e Barroso, na ligação entre o Minho e Trás-os-Montes, a gastronomia tradicional apoia-se na qualidade dos produtos, nas tradições, nos saberes antigos e na preservação das raças autóctones, como a raça caprina bravia, de que atualmente existem apenas 12 mil registadas no livro genealógico. O cabrito, nascido e criado em pastoreio serrano alimenta o restaurante Costa do Sol ((Rua Imperador Teodósio, 18, Vila Pouca de Aguiar. Tel.: 259 417 427), que serve o prato regional todos os domingos.

