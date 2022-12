Em risco de extinção, raça caprina bravia ainda salta nas serranias do Alto Tâmega e Barroso (VÍDEO)

Criada em cabradas de 150 a 200 animais, atualmente existem apenas 12 mil cabras de raça bravia registadas no livro genealógico. Com Indicação Geográfica Protegida, crescem nas serras do Marão-Alvão e Peneda-Gerês, e têm um importante papel no controlo do coberto vegetal e fertilizante orgânico.

“Esta cabra é o pastoreio extensivo, alimenta-se essencialmente de mato, e o sabor do cabrito é muito melhor, não há igual”, explica a pastora Catarina Lourenço, acrescentando que a cabra bravia tem “um comportamento selvagem, mas é doméstica e vai aos lugares mais difíceis”.

O pastoreio em montanha e a salvaguarda da raça através da Certificação: IGP - Indicação Geográfica Protegida - tem contribuído para a proteção da biodiversidade, preservação dos habitats e das paisagens, bem como para uma gestão mais eficiente de recursos naturais, em linha com as indicações da Política Agrícola Comum.

Com pouca apetência leiteira, os animais desta raça são usados na gastronomia local, onde dão origem a um dos mais afamados pratos da região.

Destinada ao consumo, a Raça Caprina Bravia faz parte das tradições gastronómicas da região, diariamente à prova no restaurante Costa do Sol, em Vila Pouca de Aguiar.

“Este cabrito adaptou-se muito bem à nossa região, daí esta carne ter a qualidade que tem”, assegura o proprietário do restaurante, António Machado. No outono o cabrito é servido com outros produtos de época, como os cogumelos selvagens e as castanhas.

“Da Terra à Mesa” é um projeto Boa Cama Boa Mesa que dá a conhecer os produtos portugueses a partir de histórias inspiradoras e de sucesso, desde a produção até ao consumidor, em casa ou no restaurante.