Entre castanhas e cogumelos descobrem-se os segredos do Nordeste Transmontano (VÍDEO)

É no centro de Macedo de Cavaleiros que, por esta altura, sabe bem saborear à lareira os melhores produtos locais. No restaurante Dona Antónia (Rua Pereira Charula, 12, Macedo de Cavaleiros. Tel.: 278 421 731), que começou por ser a Pensão Prazeres, a primeira de Macedo de Cavaleiros, e está há 44 anos na mesma família, pode provar muitos dos produtos em que este território é rico, como pratos de caça, com destaque para o javali, a posta e o fumeiro, além da especialidade, os miminhos à Dona Antónia, elaborados com uma carne da região. À sobremesa, não deixe de provar os doces elaborados com castanha, como o tradicional pudim.