Do cultivo pelos monges à sidra, conheça as muitas facetas da Maçã de Alcobaça IGP (VÍDEO)

Certificada com Indicação Geográfica Protegida (IGP), a maçã de alcobaça tem entre 10 a 15 variedades, embora apenas sete tenham maior expressão. A produção de maçã inclui vários concelhos do Oeste, mas o seu desenvolvimento teve origem no trabalho dos monges na área do território então denominada “coutos de Alcobaça”.

Na verdade, é o somatório de diversas variedades… “A Maçã de Alcobaça não é uma variedade, é um conjunto de variedades que é produzido sob condições específicas”, explica João Dias d’O Melro, empresa local e familiar produtora e exportadora de Maçã de Alcobaça. O que distingue o fruto das outras maçãs e lhe confere características únicas, “é a zona onde é produzida, ou seja, nós estamos encostados ao mar mas ao mesmo tempo estamos no sopé da serra, o que faz com que tenhamos uma oscilação térmica elevada, o frio da noite e o calor durante o dia e esta conjugação entre o clima e o nosso solo que é especifico, calcário, permite dar as maças características que não atingem em praticamente mais nenhum lado do mundo”, esclarece.

O cultivo deste fruto ajuda reforçar o tecido socioeconómico das zonas rurais, em linha com as prioridades da Politica Agrícola Comum para o período compreendido entre 20323 e 2027.

Desenvolvido com o apoio do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural da EU, no Clube da Maçã de Alcobaça, da Associação dos Produtores de Maça de Alcobaça pode ficar a saber tudo sobre este fruto, suas variedades e aplicações, além de marcar uma visita aos pomares, através do circuito turístico “Somos da Terra”.

Sidras e doçaria

Criada com o objetivo de aproveitar maçãs que eram consideradas desperdício, a chamada “fruta feia”, a Sidrada começou a roduzir sidras de algumas variedades de maçã e já alargou a oferta ao criar experiências de “Sidroturismo”, com visitas à produção e provas nos pomares, em que é explicado todo o processo.



Também na Casa dos Doces Conventuais, a Maçã de Alcobaça mostra toda a versatilidade na doçaria, em particular na conventual. Paredes meias com o Mosteiro de Alcobaça, não faltam propostas muito tentadoras…

