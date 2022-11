Descobrir o sidroturismo à boleia da Maçã de Alcobaça (VÍDEO)

Sabia que existe mais de 10 variedades de Maçã de Alcobaça? Nascida e criada na região Oeste, a variedade da origem, quando começou a ser cultivada pelos monges do convento local, estende-se às diversas aplicações em que é utilizada atualmente. Da doçaria aos pratos regionais, passando pela sidra, é bom motivo para um passeio pela região Oeste.

Com diversas utilizações alimentares, a Maçã de Alcobaça deu recentemente origem a uma renovada abordagem a um produto ancestral: a Sidrada, a Sidra do Oeste, 100 % artesanal

“Na maçã de alcobaça temos 15 variedades, podemos experimentar imensas, à semelhança do vinho que temos as castas com diferentes aromas e sabores, as maçãs também, todas elas podem ter, com uma receita diferente, uma sidra também diferente”, explica Liliana Nóbrega, da Sidrada, criada para aproveitar maçãs que eram consideradas desperdício, a chamada “fruta feia”. Agora, alargou a oferta ao criar experiências de “Sidroturismo”, com visitas à produção e provas nos pomares, em que é explicado todo o processo.

Mas o que torna esta maçã diferente? “É esta crocância que não conseguimos ver em muitos sítios... tem esta polpa branquinha, este equilíbrio feito entre o açúcar e o doce, que tem sido do agrado dos nossos cliente” define João Dias da empresa O Melro. Com origem local e familiar, a empresa é atualmente um destacado produtor e exportador de Maçã de Alcobaça, que ajuda a reforçar o tecido socioeconómico das zonas rurais, em linha com as prioridades da Politica Agrícola Comum para o período compreendido entre 2023 e 2027.

Doces e salgados

Também nos doces conventuais a maçã local se destaca. Com Indicação Geográfica Protegida, a maçã dá origem a diversas iguarias, como o Bolo de Maçã de Alcobaça com Nozes que já conquistou vários prémios, ou a Bola Conventual com maçã, amassada à mão, tal como outrora se fazia no Mosteiro de Alcobaça. Prove-os na Casa dos Doces Conventuais (Praça D. Afonso Henriques, 4, Alcobaça. Tel. 262 596 128).

No restaurante mais afamado da região o fruto dá origem a diversos pratos. Aberto desde 1934, de tasca evoluiu para cervejaria e mais tarde assumiu-se como restaurante de referência. No António Padeiro (Rua Dom Maur Cocheril, 27, Alcobaça. Tel. 262 582 295) prove os Lombinhos de Porco Preto enrolados em Bacon com Maçã de Alcobaça e Vinho do Porto.

“Da Terra à Mesa” é um projeto Boa Cama Boa Mesa cofinanciado pela UE que dá a conhecer os produtos portugueses a partir de histórias inspiradoras e de sucesso, desde a produção até ao consumidor, em casa ou no restaurante.