Amêndoa Douro DOP: Doce e saborosa, há quem diga que é a “melhor do mundo”

Cultivada nos distritos de Bragança, Guarda e Viseu, a Amêndoa Douro DOP é colhida em setembro para ser consumida crua ou torrada ou transformada em farinhas, licores e até leite e manteiga.

Se a existência de amendoais na região do Douro remonta praticamente às origens das povoações, a sua certificação como Amêndoa Douro DOP é mais recente e ajuda a proteger a autenticidade de um fruto seco que se distingue.

“É uma amêndoa muito saborosa, doce, com bom sabor e óleo, não é uma amêndoa seca”, descreve Maria Eugénia Torres, da fábrica Sabores da Geninha, em Figueira de Castelo Rodrigo, acrescentando que “segundo os entendidos, o nosso clima aqui do Douro é o melhor para que a amêndoa seja de boa qualidade, e até dizem que é a melhor do mundo”, assegura.

Reforçar o tecido socioeconómico das zonas rurais e contribuir para a proteção da biodiversidade, bem como facilitar o desenvolvimento das empresas nas zonas rurais e promover o emprego, o crescimento, a igualdade de género, a inclusão social e o desenvolvimento local nas zonas rurais são objetivos do programa da PAC entre 2023 e 2027.

Na fábrica dos Sabores da Geninha (Rua do Relógio, 19, Castelo Rodrigo. Tel.: 935 617 887), este produto único e protegido é trabalhado com doçura e criatividade, dando lugar a amêndoas cobertas de açúcar e canela, com sabor a caramelo salgado, com sementes de sésamo, com anis e até caril e também inovações como os bolinhos de amêndoa tradicionais e sem glúten, os bolinhos de figo com amêndoa, compotas, licor e manteiga de amêndoa, entre diversas opções.

