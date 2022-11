Chícharo: a leguminosa nutritiva que parece um tremoço e se coze como o grão

O chícharo “é uma leguminosa como o feijão ou o grão”, elucida Filomena Brás, responsável pelos pratos servidos n’O Brás, restaurante tradicional em Alvaiázere, no distrito de Leiria. “A textura é semelhante à do tremoço, apesar de ter um sabor muito próprio. Não tem comparação.”

Cozido como o grão, e demolhado de um dia para o outro, não deve ser mexido durante a fervura sob pena de comprometer a sua qualidade. “A terra onde é cultivado é o segredo. Só se sabe se o chícharo é bom quando se for cozinhar. Tem que se apalpar.”

Com níveis de produção bastante baixos em Portugal, estando especialmente concentrados no centro e sul, o chícharo é uma cultura ancestral, presente em muitas mesas no início do século passado. É nesse sentido que a proteção da biodiversidade e a preservação dos habitats e das paisagens é uma das medidas orientadoras da Política Agrícola Comum para o período compreendido entre 2023 e 2027.

Pobre em gorduras e com alto teor de proteínas, hidratos de carbono e sais minerais, esta leguminosa quadrangular e achatada que, no passado, era muito consumida pelas populações mais pobres, devido à sua saciabilidade, é semeada em janeiro e fevereiro, “até ao princípio de março, o mais tardar”, colhida em junho e adapta-se a solos secos sem exigir grandes cuidados de manutenção. Para garantir fartura durante todo o ano, deve ser congelado seco “senão ganha bicho e perde qualidade”, diz Filomena Brás, a voz da experiência.

No prato, Filomena serve-o nas migas de chícharo, que podem acompanhar “bacalhau assado, petinga frita ou carnes grelhadas”, por exemplo, no arroz malandro de chícharo, servido normalmente com carne de alguidar, iguaria também famosa na região, e na chicharada, um prato semelhante à feijoada, com carnes e enchidos, mas com esta leguminosa a fazer a vez do feijão. Nos doces, é personagem principal no pudim de chícharo e num doce de colher à base desta leguminosa, ovos e açúcar.

foto: confraria do chícharo

Nesta localidade, o chícharo é rei

O evento Alvaiázere Capital do Chícharo, inserido na Feira Agrícola, Florestal, Industrial, Pecuária e de Artesanato (FAFIPA), que teve a sua primeira edição em 1980, e o Festival Gastronómico do Chícharo, que acontece desde 2003, no início de outubro, atestam a sua importância neste município da Beira Litoral. “Começámos a produzir chícharo quando se começou a falar mais”, conta Sílvia Simões que, com o irmão Nuno Simões, são produtores e responsáveis pela frutaria Flor de Chão, onde também o vendem. “Na altura da feira há mais procura porque as pessoas fazem questão de cozinhar chícharo”.

Se quer prová-lo ainda este ano saiba que também em Santa Catarina da Serra, em Leiria, se celebra esta leguminosa nutritiva, rica em ferro, vitaminas tipo B, e fibras. Em novembro, o Festival O Chícharo da Serra une gastronomia e cultura durante cinco dias de festa.

“Da Terra à Mesa” é um projeto Boa Cama Boa Mesa que dá a conhecer os produtos portugueses a partir de histórias inspiradoras e de sucesso, desde a produção até ao consumidor, em casa ou no restaurante.

A sustentabilidade social, ambiental e económica na agricultura e nas zonas rurais são linhas orientadoras da PAC - Política Agrícola Comum que, em Portugal, tem como objetivos principais valorizar a pequena e média agricultura, apostar na sustentabilidade do desenvolvimento rural, promover o investimento e o rejuvenescimento no setor agrícola a a transição climática no período 2023-2027.