Baga rainha: o mirtilo é a joia da coroa em Idanha-a-Nova

“Antes de se começar a falar muito dos jovens agricultores, decidi ser jovem agricultor”, atira Nelson Antunes, da Berrysmart, empresa dedicada à produção e comercialização de mirtilo. Saiu de Lisboa, onde trabalhava em hotelaria – “tinha um restaurante, mas estava farto” – e mudou-se para a Beira Baixa, de onde os pais eram naturais, “a zona do país que conhecia melhor em Portugal” além da capital.

A empresa foi fundada em 2012, embora Nelson já fosse produtor, em nome individual, desde 2004. “Tinha uma boa área mas, na altura, a indústria do mirtilo ainda era muito residual em Portugal.” Entre 2011 e 2012, por causa da crise, “começaram a aparecer muitos jovens agricultores na área dos pequenos frutos, como mirtilo, a framboesa ou a amora” e a Berrysmart foi fundada para dar resposta a todas as requisições.

“A minha primeira plantação foi em Castelo Branco e só depois em Idanha-a-Nova, quando houve terras disponibilizadas pela Câmara Municipal.” Atrair os jovens agricultores e facilitar o desenvolvimento das empresas nas zonas rurais, aliando a inovação às práticas agrícolas mais sustentáveis é, inclusivamente, uma das medidas orientadoras da Política Agrícola Comum (PAC) para o período compreendido entre 2023 e 2027. “Somos biológicos desde o início”, esclarece. “Na altura começava a haver uma grande procura.” Isto significa que não são utilizados químicos e que “tudo o que fazemos no controlo de desinfestantes é à mão”, esclarece. Mais: na última década, o concelho passou a ter a maior área de produção de mirtilo em ambiente biológico na Península Ibérica.

Antioxidante, nutritivo e amigo do calor

Com inúmeras qualidades reconhecidas para a saúde, como o poder antioxidante, o baixo teor de calorias ou a prevenção da diabetes e de doenças cardiovasculares, o mirtilo é um fruto de cor azul que exige terrenos de cultivo com características muito específicas. “Tem que ser o mais leve possível, com o solo ácido, com bastante matéria orgânica e preparado com um ano a ano e meio de antecedência”, explica. “É uma cultura permanente, é um pomar, mas dá trabalho o ano inteiro. Na primavera e no verão colhemos a fruta, mas no inverno temos que podar, tirar as ervas, fazer tratamentos.”

O excesso de água é, para Nelson, um dos “grandes inimigos” dos mirtilos. Mas o facto de não haver humidade no ar nesta região da Beira Baixa impede que seja considerado nesta produção. Também as doenças são mais apaziguadas graças a “tanto calor” e a pouca humidade. “Conseguimos controlar muito bem tudo o que são doenças, fungos e bactérias.”

Há muito sol e muito calor, o que faz com que o mirtilo tenha “um elevado grau de brix” e resulte numa fruta “com muito açúcar e muitíssimo saborosa”, defende. Além disso, “tem uma vida na prateleira “muitíssimo maior” e os clientes, garante, “apreciam isso”.

E estão por todo o mundo, habitualmente em países como Holanda, Bélgica, Inglaterra, Alemanha e França, na Europa, ou Taiwan, na Ásia, com diferentes gostos no que toca às variedades. Este ano, apesar de ter sido “péssimo” para o mirtilo português com, neste caso, uma “perda de 30% relativamente ao anterior”, Nelson continua a investir na Berrysmart. “O que queremos é produzir fruta e criar emprego.”

“Da Terra à Mesa” é um projeto Boa Cama Boa Mesa que dá a conhecer os produtos portugueses a partir de histórias inspiradoras e de sucesso, desde a produção até ao consumidor, em casa ou no restaurante.

A sustentabilidade social, ambiental e económica na agricultura e nas zonas rurais são linhas orientadoras da PAC - Política Agrícola Comum que, em Portugal, tem como objetivos principais valorizar a pequena e média agricultura, apostar na sustentabilidade do desenvolvimento rural, promover o investimento e o rejuvenescimento no setor agrícola a a transição climática no período 2023-2027.