Uma cozinha genuinamente alentejana

É bem conhecido e muito visitado pelas pessoas do concelho e arredores. A cozinha do restaurante O Adro é genuinamente alentejana. Fica situado entre a Adega Margaça de Pias e a igreja. Comece pelos “Pezinhos de porco de coentrada” e “Ovos com espargos bravos”, continue pelo porco preto e vitela grelhados, mas experimente também a cozinha de tacho, como o “Ensopado de borrego”, as “Migas com secretos” e o “Javali estufado”. O vinho é sobretudo de Pias, naturalmente. Termine com o irrepreensível “Pudim de ovos”. Preço médio €15.

O Adro

Largo de Santo António, 20, Pias.

Tel. 284 858 456

Horário: das 08h00 às 00h00 (Encerra domingo)

Uma sugestão Boa Cama Boa Mesa em parceria com o Recheio - Cash & Carry. Fique a par das novidades na página de Facebook