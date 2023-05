Refeições memoráveis com vista para o Porto

A experiência no The Yeatman começa no Dick’s e passa pela cozinha, à medida que a noite cai e a cidade se ilumina. Doseia minúcia e liberdade, despertando sensações com o pairing vínico. No novo menu, Ricardo Costa interpreta o “Cozido português” e dá a provar um “Suspiro de bacalhau”. Serve “Ouriço-do-mar”, “Atum, iogurte e foie gras” e uma “Santola ao natural”. A “Enguia” acompanha com talharim de aipo, lavagante e beurre blanc. Do mar vêm ainda o pargo, o tamboril e a ostra. Revisite o “Leitão” e a “Tripa de chocolate”, em novo regresso às raízes do chef. Preço médio €210.

The Yeatman

Rua do Choupelo, Vila Nova de Gaia.

Tel. 220 133 100

Horário: das 18h30 às 20h30 (Encerra domingo e segunda-feira)

