O local, onde outrora funcionou uma escola primária, é motivo de paragem, sobretudo para provar a “Empada de coelho bravo”, prato bandeira da casa, sendo a “Perdiz na púcara” outra sugestão emblemática, assim como o “Pombo de nabiçada”. Se é certo que apresenta numerosas receitas de tacho, também tem o peixe fresco e os mariscos no cardápio. Conte com entradas como a “Saladinha de polvo” ou o “Coelho no churrasco”, temperado com coentros e alho. O vinho da casa do restaurante A Escola é produzido pela Adega Mayor e tem no rótulo o seguinte: “Há Escolas que são gaiolas e há Escolas que são casas.”Há referências da Península de Setúbal, com destaque para a generosa oferta de moscatéis, uma forma de brindar a 20 anos de presença contínua no “Guia Boa Cama Boa Mesa”. Preço médio €30.

A Escola

EN 253, Cachopos.

Tel. 265 612 816



Horário: das 12h30 às 15h30 3 e das 19h30 às 22h30 (Não encerra)

