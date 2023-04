Repastos solitários à lareira e almoçaradas entre amigos

José Cardoso vai todos os dias à lota comprar peixe. É que a qualidade dos produtos é uma das razões do sucesso da Tasca do Celso, tão favorável a repastos solitários à lareira como a almoçaradas vínicas entre amigos na mesa sobre as pipas. A “Cabidela de choco”, a “Canja de garoupa”, o “Cabrito no pingo” e a “Açorda estalada com carabineiro” são criações recentes, e também se satisfaz com a “Trilogia de cogumelos”, a “Massinha de requeime”, “Sericaia” e o licor de bolota. Bom serviço e garrafeira, mesmo a copo. Preço médio €30.

Tasca do Celso

Rua dos Aviadores, 34, Vila Nova de Milfontes.

Tel. 283 996 753



Horário: das 13h00 às 15h00 e das 19h00 às 23h00 (Encerra segunda-feira)

