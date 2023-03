Onde os peixes e mariscos são as estrelas à mesa

Numa homenagem à infanta Dona Maria e a todas as Marias, que tão bem promovem a gastronomia tradicional, este espaço tem um menu versátil, onde os clássicos como o “Arroz de vitela” e a “Cataplana de peixe e marisco” se fundem com criações mais modernas. Ao fim de semana junte a família no restaurante Dona Maria para degustar pratos de conforto, como o “Bacalhau à Zé do Pipo” ou o “Cabrito estonado à moda de Oleiros”, servidos, respetivamente, ao sábado e domingo. Preço médio €40.

Dona Maria

Rua Carvalhosa, 151, Vila Nova de Gaia.

Tel. 220 157 541



Horário: das 12h00 às 15h00 e das 19h30 às 23h00 (Não encerra)

