Em Sabrosa há produtos regionais para degustação

Comprometida com a terra, a cozinha de Milton Ferreira no Restaurante Quinta do Portal inspira-se em tudo o que ela oferece, da horta às árvores de fruto, do azeite aos vinhos e às pessoas. Minucioso e criativo, aposta nos produtores locais como montra da região, expressa nas degustações de quatro ou cinco momentos e no Menu do Chef, com uma pitada de exotismo. Variam diariamente, adaptando-se aos produtos disponíveis. A lareira acesa no inverno, a luz e a envolvente vínica no terraço, se for verão, e a harmonização engrandecem a experiência. Preço médio €45.

Restaurante Quinta do Portal

Quinta do Portal, EN 323, Celeirós.

Tel. 259 937 000

Horário: das 10h00 às 02h00 (Encerra terça-feira)

