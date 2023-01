Alta cozinha de Monção

Pedro Cardoso, é quem comanda as operações. Na cozinha Hugo Araújo, de forma exímia, confeciona a “Salada de lagosta e gambas”, o famoso “Polvo à galega”, o “Arroz de Lavagante” e a “Lagosta gratinada com conhaque”. Os “Filetes de peixe-galo com arroz malandrinho” e o “Cabrito assado à moda de Monção, com batata assada e arroz de forno” continuam irrepreensíveis no restaurante Solar dos Presuntos. Preço médio €40.

Solar dos Presuntos

Rua das Portas de Santo Antão, 150, Lisboa.

Tel. 213 424 253

Horário: das 12h00 às 15h00 e das 18h45 às 22h45 (Encerra ao domingo)

