“Canja de Cornos” no Sabugal

As carnes da cabeça de vitela, cozinham durante três horas num caldeiro suspenso sobre as brasas. A água da cozedura serve para preparar a famosa “Canja de Cornos”. Criada há mais de 40 anos pelo patriarca da família, José Nabeiro, a especialidade do Restaurante Zé Nabeiro, disponível às quartas-feiras e aos sábados, chama gente de todos os lados. A ementa semanal é fixa. “Dobrada com feijão” às segundas, “Carne guisada com batata” às terças, “Mão de vaca com grão” às quintas e “Cozido à casa” às sextas. Preço médio €15.

Restaurante Zé Nabeiro

Rua das Hortas, 9, Soito.

Tel. 271 605 116

Horário: das 10h30 às 15h00 e das 20h00 às 22h00 à sexta e ao sábado (Encerra domingo)

