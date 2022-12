Trás-os-Montes à mesa, com vista para o Gerês

A vista abrangente sobre a serra do Gerês é um bom cartão de visita. Mas quem vai, percorrendo a estrada, procura os sabores genuínos que só a aldeia e os produtores locais podem oferecer e que esta família transforma em pratos tradicionais. No inverno, na Taberna Ti Ana da Eira, impera o “Cozido barrosão”. A “Vitela grelhada” e o “Cabrito no forno” brilham ao almoço e jantar de sábado e ao almoço de domingo. No fim, a “Rabanada transmontana”. Reserve antes de ir. Preço médio €20.

Taberna Ti Ana da Eira

Rua Cabeça do Castro, 3, Parada do Outeiro

Tel. 935 720 842

Horário: das 12h00 às 22h00 (Encerra segunda, terça e quarta-feira)

