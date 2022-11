Sabores transmontanos em Torre de Moncorvo

Servem-se os sabores transmontanos da época, regados a preceito pelos néctares locais. O menu único tem várias entradas, onde nunca falta o “Queijo Terrincho” e os enchidos, nem, depois, a “Posta à mirandesa”, com legumes e batata frita em azeite. Pródiga entre os tachos, D. Dina comanda a cozinha da Taberna do Carró, enquanto na sala Joaquim ajuda a escolher os melhores néctares. Para finalizar, tanto pode encontrar “Leite-creme”, “Aroz doce”, como “Requeijão com doce de abóbora e amêndoa”. Preço médio €25.

Taberna do Carró

Largo General Claudino, 24, Torre de Moncorvo.

Tel. 279 252 699

Horário: das 12h30 às 02h00 (Encerra segunda-feira e terça ao almoço)

