No Alentejo profundo, o restaurante de Maria João Chaves é um reduto do receituário regional

Chama-se Entradas e é um pequena localidade do interior do Alentejo. Localizada no concelho de Castro Verde, aqui chegam pessoas vindas um pouco de todo o lado para saborear a comida daquele que é um dos mais prestigiados e antigos restaurantes desta região. Liderado por uma mulher, Maria João Chaves, guardiã do receituário tradicional alentejano, o projeto A Cavalariça conseguiu projetar o nome do restaurante para lá do território, graças à cozinha autêntica que confeciona, mas também à persistência e, sobretudo, à consistência da oferta.

A família de Maria João Chaves há mais de 70 anos que se dedica aos petiscos alentejanos. O estabelecimento dava outrora pelo nome de Taberna da Ti Aurora e pertencia aos pais da atual cozinheira e proprietária. Foi ainda casa de pasto, antes de assumir o figurino de restaurante. Maria João Chaves confessa que já nem se lembra bem quando começou, mas presume que desde os 10 anos que se movimenta na azáfama da cozinha. Aprendeu a trabalhar ao observar as gerações mais velhas, sobretudo a mãe, acrescentando o gosto e a curiosidade pessoais. Parece quase inato, quando confessa que “simplesmente” foi “lidando” sempre com a cozinha.

Maria João Conta com uma passagem pela emigração, na Suíça, e no regresso é a dedicação à casa que acabar por conduzir ao sucesso e daí ao alargamento da taberna para a zona da cavalariça, onde acaba por ir buscar o nome atual. As “saborosas iguarias regionais”, a par do “atendimento familiar” e da “simpatia dos proprietários” são algumas das razões que justificam a seleção de A Cavalariça, em 2003, para o primeiro Livro da Boa Cama e da Boa Mesa, onde se manteve até hoje. Neste contexto e para assinalar as duas décadas de publicação ininterrupta, a edição de 2023 do Guia Boa Cama Boa Mesa distinguiu com “Mérito”, os 19 alojamentos e os 18 restaurantes que estiveram presentes em todas as edições. Entre os premiados consta o restaurante A Cavalariça.

Sabores do Alentejo “Cozido de grão”, “Ensopado de borrego”, “Feijoada” e “Bochechas”, ambas de porco preto, são os pratos bandeira do restaurante com 65 lugares. Há ainda “Sopa de cação” e as “Migas de espargos com presa”, citando apenas alguns exemplos que constam regularmente da ementa, além de, claro, porco preto para grelhar. Maria João Chaves prepara estes repastos com brio e pormenor. O pai era caçador e foi com ele que começou a introduzir os pratos de caça na ementa do restaurante, tornando a morada igualmente procurada para saborear o javali, o veado, o coelho bravo e a “vedeta”, a perdiz. A “Açorda de perdiz” é confecionada com o caldo de cozedura da perdiz, a ave é frita em azeite e alho e acompanha ainda com batata frita caseira. Tudo é preparado na casa, inclusive as sobremesas, com destaque para a original e saborosa criação d’A Cavalariça, a “Tarte de marmelo”. Mas, este restaurante é um “templo de doçaria celestial”, onde se revela um absoluto “pecado” não provar outros doces de Maria João Chaves, como a “Tarte de Requeijão”, as “Farófias”, a “Encharcada” ou a “Sericaia”.

Generosa, a cozinheira faz questão de sublinhar que “qualquer pessoa pode espreitar a cozinha”. Escolheu decorar o restaurante de forma frugal, com cortinados de linho, pratos de barro pintado e fotografias antigas de Entradas, a vila onde os grandes rebanhos da Casa Real “entravam” no território do Campo Branco nos séculos passados. Agora é tempo de entrar no restaurante A Cavalariça (Rua do Paço, 14, Entradas. Tel. 286915491) onde se perpetuam os sabores do receituário de tradição do imenso e profundo Alentejo.