Conheça Vasco Coelho Santos, o Chef do Ano 2023

“Todos os prémios são uma grande responsabilidade para mim, para as equipas e para os restaurantes”, assume Vasco Coelho Santos, reagindo à distinção como Chef do Ano 2023, atribuída pelo Guia Boa Cama Boa Mesa, com o apoio do Recheio. Aos 35 anos, com quatro restaurantes, uma peixaria e uma padaria, confidencia a honra do reconhecimento “neste ano tão especial”, em que o Guia completa 20 anos, e o Expresso 50”, disse ao Boa Cama Boa Mesa após receber o galardão, esta terça-feira, 28 de março, na cerimónia de entrega de prémios que decorreu no Edifício Impresa, em Paço de Arcos.

Além de ser marcado pela conquista da primeira estrela Michelin, 2022 foi também o ano em que inaugurou o primeiro restaurante no Douro Vinhateiro, o Seixo. “As equipas estiveram muito coesas, conseguimos mantê-las nos espaços, o que também me deu alguma estabilidade”, refere, feliz por se destacar entre “os grandes chefs”, também nomeados em 2023: Henrique Sá Pessoa, José Avillez e Marlene Vieira. Com esta distinção, Vasco Coelho Santos sucede a Henrique Sá Pessoa, Chef do Ano em 2022

Porque nem tudo são rosas na restauração, “manter o foco” e “ter muita precaução” são os conselhos que deixa aos jovens chefs que, como ele, queiram aventurar-se em nome próprio: “há sempre coisas a empurrar-nos para baixo”, ora “a descentralização, a pandemia, agora a recessão”, mas “devemos tentar sempre focar no que é importante” e perceber que “quando temos os nossos próprios negócios, não conseguimos estar sempre a cozinhar sendo preciso ter em conta a parte empresarial”, alerta o jovem chef, que se tem pautado por uma atitude muito discreta e calma, com que se apresenta nos eventos públicos.