Depois de Esposende, cozinha da Sra. Peliteiro chega a Ponte de Lima

Depois de Esposende, Paula Peliteiro escolhe Ponte de Lima para instalar novo restaurante. Inserido no complexo Axis Golfe, que integra o Hotel Axis Ponte de Lima, a Casa do Anquião e um campo de golfe, dispõe de quatro espaços distintos: bar&snacks, sala à carta, sala para pequenos grupos e esplanada, o novo espaço tem capacidade para cerca de 200 pessoas. “Tenho de me identificar muito com o lugar”, explica a chef sobre a escolha deste local. “Ponte de Lima é um lugar onde se come muito bem”, assinala ainda, esclarecendo que, à semelhança do que tem sempre feito, primeiro na Apúlia e, há 12 anos, em Esposende, na Quinta da Barca, também no novo espaço de Ponte de Lima vai servir “tradição e sabores contemporâneos”, de modo a “agradar as várias gerações”. “Gosto que os meus restaurantes sejam lugares de família”, assinala Paula Peliteiro.

Da cozinha sai, por isso, a habitual fusão que é marca da chef minhota – Há bons sabores tradicionais da região, como o típico “Arroz de sarrabulho”, o “Bacalhau à minhota”, ou o “Pernil fumado no forno”, mas também abordagens contemporâneas temperadas com o exotismo a que Paula Peliteiro já habituou ao longo das últimas décadas e que, nos últimos 12 anos, tem servido no seu restaurante em nome próprio, localizado em Esposende. É o caso da “Moqueca de gambas”, do “Polvo à Sra. Peliteiro” ou da “Tagine de vaca”, pratos de assinatura. “Sei que a maioria dos chefs muda a carta duas vezes por ano mas eu nunca me vi forçada a entrar nessa tendência. A minha casa funciona bem assim. Não vejo necessidade de mudar permanentemente”, esclarece. Ainda assim, há criações para provar se escolher a esplanada sobre o campo de golfe profissional de 18 buracos, inserido no complexo do Axis Ponte de Lima.

É aqui que pode desfrutar de uma refeição ligeira a partir da carta de petiscos, servida na esplanada, onde se destaca ainda mais a cozinha de fusão, em propostas como os “Calamares com maioneses de alho e picante”, a “Sandes de cachaço de porco à Bairrada” ou a “Alheira de Mirandela, migas de broa e couve portuguesa”. O Sra. Peliteiro Ponte de Lima (Rua do Sobreiro, Quinta de Pias, Fornelos, Ponte de Lima. Tel. 925565404), inserida no Campo de Golfe de Ponte de Lima, que integra o complexo do Axis Ponte de Lima. Está aberto diariamente entre as 10h00 e as 22h00.