"Portugal como um destino gastronómico de alta cozinha”: Marlene Vieira junta constelação de estrelas em jantar único

A chef Marlene Vieira apresenta o primeiro de quatro jantares focados nos produtos sazonais da estação, sendo neste caso dedicado ao outono. Acontece no seu restaurante gastronómico “Marlene”, em Lisboa, e conta com oito momentos de degustação, cada um apresentado pelo chef que o prepara e harmonizado com um vinho explicado pela sommelier Gabriela Marques. Haverá oportunidade de provar algumas raridades, entre as quais o Moscatel Roxo de 1948 de José Maria da Fonseca, com preço por garrafa de perto de €600.

manuel manso

Está marcada para 22 de novembro, no Palácio de Congressos El Greco de Toledo, em Espanha, a cerimónia de apresentação das distinções do Guia Michelin 2023. Organizar este jantar a uma semana da data, “mais do que um sinal de vontade de conquistar estrelas do guia vermelho ou de uma questão de ego”, resulta do desejo de mostrar que “há uma cozinha portuguesa de autor que merece ser conhecida e mais ainda, que Portugal deve ser visto como um destino gastronómico de alta cozinha”.

A iniciativa celebra o produto nacional e a sazonalidade, numa abordagem contemporânea com fortes traços de Portugalidade, criando experiências repletas de criatividade, mas sempre com o cuidado de honrar a técnica.

O chef Rui Paula (Casa de Chá da Boa Nova), Henrique Sá Pessoa (Alma) e Óscar Geadas (G Pousada), todos com projetos distinguidos com estrelas Michelin, são os convidados para este evento. Cada um “escolheu os ingredientes locais, próprios dos lugares onde trabalham, da sua zona de conforto”, explica Marlene Vieira.

manuel manso

Produtos da época num “menu harmonioso”

Não revelando quais os pratos que compõem o menu degustação, a chef desvenda alguns dos ingredientes que poderemos encontrar. Rui Paula trabalha o marisco e “deve trazer o ouriço-do-mar que começa agora a aparecer com grande qualidade”. “Óscar Geadas trará certamente os cogumelos, que estão fantásticos com estas chuvas, e as castanhas de Bragança que são as melhores do país”. Já Henrique Sá Pessoa trata dos peixes, “agora mais gordos” e apresenta “produtos da época com sabor a Portugal porque é o fio condutor de trabalho dele, a cozinha portuguesa com um lado contemporâneo”. Quanto a Marlene Vieira, vai surpreender com um prato vegetariano e terá a seu cargo ainda os snacks e as sobremesas, conhecidas como a sua paixão. “As minhas sobremesas são muito baseadas em fruta e por isso não serão difíceis de adivinhar, porque acho que ajuda a terminar a refeição de forma equilibrada, sendo algo mais fresco e leve”, considera, acrescentando ser esta a “época da romã, dióspiro, ingredientes de micro estacão, próprios do mês de novembro ótimo por este encontro de ingredientes”. É com estes produtos que os quatro chefs vão procurar construir uma harmonia de sabores.

Henrique Sá Pessoa diz que “foi fácil definir o que cada um ia fazer e encaixava num menu harmonioso”, enquanto Rui Paula, salienta que “faz todo o sentido estarmos unidos, os chefs têm de apoiar as iniciativas das pessoas que querem evoluir e fazer um bom trabalho, empreendedores, e foi por esse motivo que aceitei o convite”. Já o chef Óscar Geadas frisa que “além de fazermos o Masterchef juntos, tenho como premissa fazer sempre os possíveis por aceitar porque é um enorme orgulho e prazer poder cozinhar no restaurante dos meus colegas de profissão”.

“Estrela é uma ambição”

Com início marcado para as 19h30, o jantar tem um custo de €170, com harmonização de vinhos. A receção faz-se com vinho espumante das Caves de São João. Toda a harmonização vínica está a cargo de Gabriela Marques, sommelier d’O Marlene (ex-Ritz Four Seasons) e, além das Caves São João, conta com vinhos da Herdade da Aldeia de Cima e com as referências do produtor José Maria da Fonseca para acompanhar a parte mais doce da experiência. A música é portuguesa, seguindo a playlist habitual do “Marlene”.



O restaurante Marlene (Av. Infante D. Henrique, Doca Jardim do Tabaco, Terminal de Cruzeiros de Lisboa, Lisboa. Tel. 912626761) permite visualizar toda a performance da cozinha, sendo a ilha ao centro frequentemente comparada a um palco. “Aqui todas as mesas são Mesas do Chef porque estamos sempre a ver o que acontece na cozinha”, refere Marlene Vieira. O espaço, marcado por um estilo minimalista, tem uma iluminação estratégica e todo o mobiliário e arquitetura são nacionais. Serve apenas jantares, de quarta a sábado.

É neste ambiente que, na próxima terça-feira, dia 15 de novembro, que se dá o feliz encontro, uma oportunidade de provar algumas receitas de estrelas nacionais da cozinha, algumas de chefs com restaurantes localizados um pouco mais longe da capital, como no caso de Óscar Geadas ou Rui Paula. “É um jantar em que as pessoas saem daqui mais ricas em conhecimento, partilha e garantidamente felizes”, vaticina a chef, para quem “a estrela [Michelin] é uma ambição”, embora não seja “uma questão de ego, mas de negócio”.

