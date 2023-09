Eça de Queiroz inspira novo restaurante em Aveiro com ementa assinada pelo chef Rui Paula

“Cada prato, uma história” , promete a ementa do Prosa, para desvendar em pleno coração da cidade de Aveiro. Assumindo-se como um restaurante de fine dining singular, “onde o clássico se encontra com a contemporaneidade” e se conta “a história da região de forma inovadora”, o Prosa conta com ementa assinada por Rui Paula. Não é, por isso, surpreendente, que aqui se encontre “alta gastronomia que acompanha os costumes, invocando as raízes emocionais”, à semelhança das criações do premiado chef.