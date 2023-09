Em caiaques e pranchas transparentes: a Arrábida como nunca a viu

“É tempo de descobrir estas águas de uma forma diferente”. Este é o convite da Seatruu, que desde junho promete dar a conhecer as praias da Arrábida de uma forma diferente e única: a bordo de caiaques e pranchas de stand-up paddle com fundo totalmente transparente. A empresa começou a operar em junho e espera que “as condições climatéricas nos permitam operar até outubro”, anuncia a empresa.

Brutos Audiovisual

Para poder usufruir desta experiência única de observar o fundo do mar e os peixes junto às famosas e bonitas praias da Arrábida, conhecidas pelas águas cristalinas, o primeiro passo é agendar a experiência através da página de Instagram da Seatruu. Os caiaques e pranchas estão baseados junto ao restaurante Galeão, no Portinho da Arrábida, onde também é possível, não só agendar um passeio guiado, como alugar o equipamento e partir à descoberta da beleza dos fundos desta costa, onde se observam peixes, estrelas-do-mar, rochas, corais e algas, mas também da paisagem envolvente, marcada pelo verde do Parque Natural da Serra da Arrábida, e as praias do Creiro, dos Coelhos, de Galapos e de Galapinhos.

Brutos Audiovisual

Todos os dias, com exceção das segundas-feiras, a partir das 10h00 tem início a tour diária (€45), com passagem pelas principais praias e, eventualmente, uma volta em redor da famosa Pedra da Anicha. É sempre feita uma paragem junto à praia para mergulhos, snorkeling (equipamento disponível com o passeio) e as obrigatórias fotografias. Todo o percurso é registado em vídeo e conta com um guia, além do obrigatório equipamento de segurança. Os passeios são abertos a todas as idades.

Brutos Audiovisual

A empresa Seatruu dispõe de cinco caiaques de fundo transparente, cada um com capacidade para duas pessoas, e três pranchas de stand-up paddle, que também pode ser alugadas por 30 ou 60 minutos (desde €15). Por razões de segurança, em caso de aluguer do equipamento, o passeio apenas pode ser realizado dentro de uma área delimitada pela empresa. Outra opção é agendar um passeio privado, com guia, em que o percurso é preparado especialmente para cada aventureiro. Neste caso, a saída também poderá ser feita a partir de Sesimbra.