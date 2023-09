Com vista para o lago, resort de luxo em Vilamoura inaugura piscina exclusiva para adultos

Durante muitos anos foi conhecido pela piscina de fundo de areia e pela localização única, junto à praia da Falésia, em Vilamoura. Em 2022, o The Lake Spa Resort passou a Domes Lake Algarve, assumindo o nome da marca grega de hotelaria que, desta forma, se estreou em Portugal. Desde a reabertura que têm sido realizadas diversas obras de renovação e modernização do hotel, que visaram “reforçar a qualidade das suas instalações e alargar as valências e serviços do resort”. No âmbito destas alterações, o Domes Lake Resort passou também a integrar a rede Autograph Collection da Marriott Bonvoy.

Dando continuidade às novidades e ao reforço da “qualidade e oferta” do resort, foi a meio do mês de agosto que o Domes Lake Algarve - Autograph Collection inaugurou, junto ao lago privado do resort, uma piscina exclusiva para maiores de 16 anos. Na nova área, para adultos, estão disponíveis camas balinesas, espreguiçadeiras e cadeiras, que acomodam até 40 pessoas. Para que nada falte, junto à piscina, uma food truck, batizado de Taco do Lago, providencia bebidas, incluindo cocktails, e uma pequena ementa de snacks, onde se destacam a salada “Mango Frango”, composta por frango desfiado fumado, manga, molho BBQ e salada de rebentos, e os “Rolls de Lagosta e Camarão”, com abacate, molho de cocktail e salada de rebentos. A nova piscina localiza-se na área mais tranquila do resort, junto ao lago e ao ginásio exterior.

Almoçar e jantar na praia A partir deste local é possível, usar um dos dois portões, e chegar até à praia da Falésia, onde, além de acesso a espreguiçadeiras em área concessionada, o resort dispõe de um restaurante. No Sora Beach Club o mar chega à mesa em diversas propostas, entre o peixe na grelha, a abordagens mais contemporâneas, com cunho do chef executivo Vítor Moreira. Destacam-se o “Ceviche” (€20), com peixe do dia, as “Amêijoas à Bulhão Pato” (€24), o “Carpaccio de atum” e a fresca “Salada de sapateira” (€19). Em jeito de apresentação, a equipa do restaurante garante que, é “molhado, depois de um mergulho, que o almoço sabe melhor”. Em cima da areia, o restaurante é uma janela para o mar, e à mesa chegam, como principais e para partilhar, a “Cataplana de marisco” e o “Linguini de carabineiro” (€80). À entrada do restaurante pode observar a vitrina de peixe e marisco fresco para outras escolhas. Aos fins de semana, o jantar é animado com música ao vivo ou DJ.

Para outras abordagens gastronómicas – enquanto o emblemático Makris On The Lake está em processo de renovação de conceito -, no resort pode optar pelo restaurante Topos, que oferece algumas abordagens de fusão entre a cozinha grega e portuguesa. Na ementa, destacam-se diversas entradas, pratos e sobremesas que apresentam alguns sabores gregos: a “Keftadakia”, bolinhas de borrego com sumac, molho de iogurte grego e salada Dolmadakia de arroz, e a Karidopita, um bolo de nozes com mousse de Café Freddo e gelado de iogurte grego e mel. Na sala interior ou, preferencialmente, na esplanada, existem ainda diversos pratos portugueses, além de peixe fresco.

Piscina de fundo de areia Com áreas comuns e os 192 quartos e suítes renovados (a partir de €400), onde se destacam os tons claros e texturas inspiradas na envolvente natural do resort, o Domes Lake Algarve é muito procurado por famílias que aqui encontram não só bastante espaço ao ar livre e acesso à praia, como a famosa piscina de fundo de areia. Para além dos quartos e suítes, o resort também dispõe de residências familiares. O grande lago, rodeado de um passadiço, é igualmente palco para divertidos passeios de caiaque. Junte-se, na oferta de lazer, uma tentadora piscina de água aquecida. Os mais novos contam ainda com um novo e animado kids club.

A área de bem-estar foi igualmente renovada e é possível usufruir das diversas valências do Soma Spa, que combina tratamentos com métodos gregos antigos e técnicas de cura contemporâneas com produtos de luxo que utilizam ingredientes naturais ativos. Em alternativa pode usufruir tranquilamente do circuito da piscina interior. O Domes Lake Algarve (Avenida Cerro da Vila, Vilamoura. Tel. 289320700) também dispõe de uma área lounge Haute Living associada às reservas VIP, com diversas áreas e serviços exclusivos.

