Ícone da Belle Époque, hotel mais antigo da cidade renasce no centro do Porto

Em pleno centro da cidade, o Grande Hotel Paris by Stay Hotels é considerado o mais antigo hotel da Invicta. Após extensas obras de renovação e expansão, que conservaram a atmosfera de época, volta a receber hóspedes nos 79 quartos e suítes. Inaugurado em 1877, o Grande Hotel Paris habituou-se a acolher grandes personalidades da cultura portuguesa do século XIX. Camilo Castelo Branco, Eça de Queirós, Guerra Junqueiro ou Rafael Bordalo Pinheiro terão entrado pela mesma entrada de inspiração Arte Nova que agora volta a receber hóspedes.

Considerado o mais antigo hotel da cidade, acaba de reabrir ao público após obras que além de terem reabilitado o edifício histórico, conservando a atmosfera e elegância do estilo Belle Époque, aumentaram a capacidade do alojamento, oferecendo agora 79 quartos e suítes (a partir de €110). No exterior da unidade, com a classificação 4 estrelas, destaca-se um jardim com árvores e esplanada, um convite a relaxar em plena urbe. No exterior, nos dias mais amenos, também é servido o pequeno-almoço, em alternativa ao salão. Já o bar, onde além de bebidas são servidos snacks, está aberto 24 horas.

"Este projeto de reabilitação e ampliação é uma verdadeira celebração do passado cultural do Porto. O Grande Hotel Paris sempre foi um marco na cidade e estamos orgulhosos de trazer este empreendimento de volta à vida de todos os portuenses, às cidades do Porto e Paris, afirma Jorge Bastos, administrador da Stay Hotels, chancela a que pertence o alojamento.