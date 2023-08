Conheça o novo JNcQUOI Frou Frou inspirado nos loucos anos 20 da China underground

É com a promessa de “uma viagem excêntrica pela cozinha chinesa”, pela experiência do som imersivo e pelo ambiente extravagante da decoração que abre portas esta sexta-feira o JNcQUOI Frou Frou. Inspirado nos loucos anos 20 mais elitistas da China underground, é liderado pelo Chef Ku Yan mas vários “mestres” estiveram na origem do projeto.

Estudio_PMSF

“Ao entrar no JNcQUOI Frou Frou, o novo restaurante do grupo Amorim Luxury localizado na Avenida de Liberdade, os convidados são transportados para um novo mundo, repleto de cores e padrões, num projeto da autoria de Jean-Philippe Demeyer, excêntrico designer de interiores belga que consta na lista dos 100 melhores arquitetos pela Architectural Digest”, descreve-se no comunicado que dá conta da abertura.

Destaca-se ainda o facto de não ser apenas a decoração a surpreender, mas também “a experiência de som imersiva que proporciona uma sensação de estar dentro de uma bolha de som”. Explica-se que o espaço foi concebido para desfrutar da acústica perfeita, com a qualidade do som a revelar-se “exatamente a mesma de um estúdio de gravação”. A música, “surge de todos os lados, proporcionando uma experiência única”. Coube a Hovannes K., conceituado produtor e sound designer, a responsabilidade de conceber esta fusão entre a atmosfera sonora do estúdio e o intimismo do clube.

No JNcQUOI Frou Frou, a animação é igualmente diferenciadora: para além da live performance da Miss Frou Frou, há ainda espaço para atuações ao vivo com recurso a instrumentos tradicionais chineses tais como o Guzheng.

É este o cenário das criações de Chef Ku Yan Onn que lidera a cozinha, dedicada a autênticos pratos da gastronomia chinesa. Pato Cantonês com molho de ameixa (€55) ou Noodles ao estilo de Hong Kong com lavagante (€92) são dois destaques da ementa que se prolonga por sugestões como o Caranguejo recheado croocante (€47), a Salada de pato (€19), a Salada de frango bang bang (€19), os Dumplings de cogumelo, ovo e coji (€14), de Lavagante com ovas de salmão (€32), o Bao de porco char siu (€9) ou os Wontons de frango com molho picante Sichuan (€16). Rascasso a vapor ao estilo Sichuan (€48) e Pato à Pequim JNcQUOI com caviar ossetra (€210) são outras propostas. Para acompanhar servem-se cocktails de assinatura, como o Forbidden City, o Hibiscous Blossom ou o Ming White Frou (€15).

Estudio_PMSF