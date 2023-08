Numa antiga casa burguesa do Porto nasceu uma boutique guest house que é uma ode ao luxo tranquilo

Foi “foi amor à primeira vista”. Bastou uma visita para Dina Machado, proprietária da novíssima Jardins do Porto Boutique Guest House, se render aos encantos desta antiga casa burguesa do século XIX. Ficou “completamente rendida ao edifício, às suas vistas sobre a cidade, ao inesperado jardim, e, acima de tudo, ao sonho do que poderia vir a ser dar uma nova vida, e partilhar este legado maravilhoso”, descreve. “Tinha todas as características que procurava, e foi impossível ficar indiferente à magia daquele espaço” recorda a proprietária da unidade, de portas abertas desde abril de 2023.

Marta Abreu - Fotografia de Arquitectura e Interiores

Mantendo a traça arquitetónica, o espaço, localizado na Rua do Almada, em pleno coração do Porto, alberga nove elegantes quartos e suítes. Descrita como “unidade de luxo despretensioso e moderna elegância com todo o conforto, para quem aprecia o requinte e experiências absolutamente únicas”, inspira-se nos jardins mais icónicos do Porto, criando espaços envolventes que refletem a beleza e a serenidade desses ambientes excecionais.

Elementos do edifício como a claraboia, os tetos e paredes em estuque, os marmoreados “trompe l’oeil”e a magnífica escadaria central em madeira foram preservados. Para um toque contemporâneo, adicionaram-se toques requintados de novos materiais, um elevador em ferro e vidro, portas e postigos interiores em alumínio anodizado, e azulejos artesanais nas casas de banho. A seleção de cores e motivos florais procura harmonizar o edifício com o ambiente urbano e natural. Respeitar a memória da casa, trazendo-a para a atualidade foi o objetivo principal da recuperação, cujo projeto técnico e o design de interiores esteve a cargo do gabinete de arquitetura Pedra Líquida.

Tal como diversas casas tradicionais da época, também esta dispõe de um aconchegante jardim que inspirou o conceito global do alojamento. Existe ainda um jardim de inverno, onde se situa o restaurante “Jardineiro”, dedicado à cozinha vegana, com assinatura da chef Andreia Cardoso. Elegante mas informal, evoca o espírito de “lá fora, cá dentro”, descreve o comunicado que dá conta da abertura, garantindo “uma viagem gastronómica surpreendente” através dos diversos momentos do menu “sem carne, criativo e colorido, elevado com a harmonização vínica ideal”. Acresce um wine & cocktail bar, acolhedor e intimista, onde se pode disfrutar vinhos locais e do mundo, cocktails clássicos e de autor, e deliciosos acepipes também ‘meat free’.