Em Portugal, estes são os melhores restaurantes com vista para o mar

Do norte ao sul algarvio, com paragens no Guincho e no Funchal, estes são os melhores restaurantes portugueses com vista para o mar. A seleção é feita a partir dos 32 restaurantes distinguidos com Garfos de Platina, Ouro e Prata no Guia Boa Cama Boa Mesa 2023, editado em março. Abertos exclusivamente ao jantar ou com serviço também ao almoço, embarque nesta viagem gastronómica:

Ocean (Garfo de Platina)

Ao cair da noite acendem-se as luzes da obra de arte na parede e as velas nas mesas. A vista para o mar ganha intensidade dramática, como se a sala fosse de repente uma profunda extensão do Atlântico. O mar continua a levar o chef Hans Neuner a “navegar” para outras paragens com uma gastronomia surpreendente. A nova temporada inspira-se na viagem que a equipa fez ao Brasil, trabalhando os sabores e saberes da cozinha brasileira em harmonia com a técnica e a imaginação do chef. O novo menu “Memórias do Brasil” tem 12 momentos (€225). A “Feijoada de lavagante, barriga de porco e chouriço”, a “Sapateira tropical, rama de aipo e farofa”, a “Moqueca, raia, camarão vermelho e ovas de truta”, a “Picanha de Wagyu” com cogumelos, tutano e cebola e o “Chocolate Macaé, ananás e oabiko” são algumas sugestões. A terminar, um sugestivo “Passeio noturno em Copacabana”. Este é o quarto capítulo de uma narrativa iniciada há três anos com o menu “À Descoberta de Portugal”, a que se seguiu a “Edição das Ilhas” e, em 2002, a “Rota da Índia”, em que se destacava uma inacreditável “Ostra da ria Formosa”.

Vila Vita Parc, Rua de Anneliese Pohl, Alporchinhos. Tel. 282310200

Casa de Chá da Boa Nova (Garfo de Ouro)

Não fora o agradável som da música que embala a experiência, ouviríamos a todo o momento o mar, de tão perto que as ondas confrontam as imóveis rochas. É ele, a par do edifício classificado como Monumento Nacional e integrado no Roteiro Internacional de Arquitetura, que domina a experiência, abrilhantada pelos sabores genuínos de Rui Paula. A viagem, que se faz “por mares nunca dantes navegados”, alude à descoberta do vasto oceano e de paisagens longínquas, mas também nos conduz em segurança de volta a casa e à lareira da avó, por exemplo na “Tosta”, que inaugura a experiência com uma memória de infância. Escolha à carta, entre pratos como o “Lagostim/sopa coreana”, o “Robalo no seu habitat” e “Colheita tardia” de sobremesa, mas preferencialmente entre os 21, 12 ou seis “Cantos” da degustação (a partir de €155) para navegar por clássicos como “Ostra/atum”, “Lavagante/azeite/azeitona”, “Lula Channel”, ou novidades como o “Espadarte/pera”, de uma experiência voltada ao mar, bem acompanhada por uma carta de vinhos de excelência.

Avenida da Liberdade, 1681, Leça da Palmeira. Tel: 229940066

Fortaleza do Guincho (Garfo de Ouro)

Registe-se que o restaurante apenas serve jantares de quinta-feira a sábado e almoços ao domingo. Esta foi a forma que encontrou para proporcionar uma experiência gastronómica memorável, com a beleza da paisagem a ganhar maior impacto nos meses estivais. Após várias marés e marinheiros que mantiveram a estrela conquistada em 2001, agora é o chef Gil Fernandes quem lidera a cozinha, reafirmando a criatividade e um olhar muito próprio nos dois menus de degustação (desde €145), que acompanham as estações. Depois da aposta em pratos de grande impacto visual, o caminho é agora de texturas e sabores, tirando o melhor dos produtos e da ligação à terra do jovem chef, que se atreve em provocações, como a lampreia (e respetiva morcela), servida na época devida, e “Lobo em pele de cordeiro”, que junta corvina, moreia frita, alho negro e cogumelos selvagens. Dos criativos snacks, o momento mais cénico da refeição, a par do “Galinheiro Avó São”, recheado com pombo, referência obrigatória para o “Robalo de anzol” que provoca os sentidos, graças ao caldo do cozido à portuguesa.

Fortaleza do Guincho, Estrada do Guincho, Cascais. Tel. 214870491

Henrique Seruca

Il Gallo D’Oro (Garfo de Ouro)

Aprimorado, assertivo, determinado. Assim é Benoît Sinthon, cujo trabalho na cozinha está definitivamente no caminho da excelência A seleção de louças é já uma imagem de marca para o chef francês, que permanece há quase duas décadas neste restaurante do The Cliff Bay. O merecido reconhecimento é válido pela criatividade aliada ao requinte inerente à apresentação. Acima de tudo, é de salientar a combinação de produtos e sabores, até porque a delicadeza dos peixes, produto trabalhado amiúde na respetiva cozinha, assim o exige. Sem descurar a frescura nem a variedade dos hortícolas e frutícolas colhidos na horta, prova de que a sazonalidade é opção maior. Depois impera a viagem pela ilha da Madeira à boleia do menu de degustação Terroir Experience, disponível nas versões de oito e 11 pratos (desde €225). O Top Experience, com 11 ou 12 momentos, promete desvios para o primeiro. Para uma experiência memorável, peça para ficar na Mesa do Chef. Aceite as recomendações de Leonel Nunes, o escanção e guardião de mais de 400 referências vínicas.

The Cliff Bay, Estrada Monumental, 147, Funchal. Tel. 291707700

Filipe Farinha

Vila Joya (Garfo de Ouro)

“Bem-vindo ao paraíso”, ouvimos dizer quando nos sentamos. Olhando para os jardins e o oceano a perder de vista, só se pode concordar. “Quer viajar?” Aceite o desafio de tentar adivinhar os ingredientes principais dos snacks iniciais, que transportam de imediato para várias geografias, texturas, técnicas e dinâmicas de sabor. É nessa dimensão desafiante que se insere a cozinha do chef Dieter Koschina e deste multipremiado restaurante, sempre em busca das combinações mais surpreendentes e da celebração do produto em toda a dimensão, seja o polvo, o atum ou a lagosta, apresentada numa das sugestões com um exótico molho de caril. Memoráveis também o “Salmonete com molho de espinafres” e espuma de champanhe e o “Porco Ibérico com presunto e risoto”. Para cumprir os menus de degustação (desde €220), a ementa muda todos os dias, consoante os ingredientes disponíveis, e o aconselhamento de vinhos potencia a experiência, tirando partido da vasta garrafeira. Além do fine dining deste restaurante, desça ao Vila Joya by Sea, o espaço de praia que aposta nas gastronomias mexicana e japonesa.

Vila Joya, Estrada da Galé, Albufeira. Tel. 289591795

Al Sud (Garfo de Prata)

Confirma-se o grande momento que a carreira de Louis Anjos atravessa, cada vez mais consistente e seguro. Numa sala deslumbrante, com um staff afinado, surpreende a apresentar apenas um menu de degustação, denominado À Descoberta (€175), onde os clientes não sabem o que vai surgir na mesa. Começa com um jogo olfativo, para a criação de um cocktail de boas-vindas, e segue pelo Algarve, do mar à serra, com técnica invejável. Inicia-se a experiência com “Atum, ostra, caviar Oscietra e pepino”. Segue o incrível “Lula, choco e alcagoitas” - a lula, em duas texturas, é um festim para o palato, junto ao creme de amendoim. “Salmonete, lula e limão confitado” e “Gamba do Algarve, flor de laranjeira e codium” continuam. Surpreendente o “Porco Ibérico, milhos de Monchique e caldo do cozido”, bem como o “Pato, foie gras, arroz Carolino do Vale do Sado e laranja”. O sommelier Nuno Pires assume agora o cargo de chefe de sala e é responsável pelas harmonizações. Percebe-se neste menu a razão de ter sido a estrela Michelin mais rápida atribuída em Portugal.

Palmares Resort, Odiáxere, Lagos. Tel. 282790508

Luis Ferraz

Vista Restaurante (Garfo de Prata)

Este é o ano de todas as mudanças no restaurante liderado por João Oliveira. Há novas mesas, novas cadeiras e um aumento do espaço que permite agora sentar 24 pessoas, além da fabulosa mesa do chef, junto à cozinha. A par da decoração, revela-se igualmente uma renovada filosofia de abordar o menu Vista, que passa de sete para 11 momentos (€220). Do que já fez parte das anteriores ementas apenas se mantém o “Lagostim”, mas em nova receita, e a pré-sobremesa “A Laranja”. De resto, muda tudo ao sabor dos mercados e com base no que chega do mar às três principais lotas algarvias. O peixe, o marisco e os bivalves servidos são exclusivamente oriundos da região e os legumes apenas da Quinta dos Castelhanos, nos arredores de Portimão. É, garante o chef, “um menu mais sustentável”, onde se aproveita apenas o que vem nas redes. A equipa assume-se preparada para, antes de começar o serviço, explicar esta nova forma de abordar a cozinha, cabendo essa tarefa à chefe de sala, Filipa Ferreira, que conta com a ajuda do sommelier Tiago Samarro.

Bela Vista Hotel & Spa, Avenida de Tomás Cabreira, Praia da Rocha, Portimão. Tel. 282460280