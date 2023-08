Com praia exclusiva, casas sustentáveis são novidade de verão em glamping resort da costa alentejana

Previous Next 1 22

Seja a dois, numa romântica cúpula sob as estrelas perfeita para namorar ao luar, ou em família, acampado numa verdadeira tenda de safari, as experiências são muitas e diversas as experiências disponíveis neste que é o primeiro “glamping boutique resort” da costa alentejana. A Reserva Alecrim Eco Suites & Glamping Boutique Resort aproveita a localização, entre a serra e o mar, para oferecer a influência da natureza, em geral, e do mar, do sol e das estrelas, em particular, a cada hóspede, para que regresse a casa “energizado”. A pouca distância de Santiago do Cacém e de várias praias de referência, como Melides ou Santo André, o projeto instalou-se, com consciência ambiental, em 28 hectares “completamente preservados com a fauna e flora locais de sobreiros, oliveiras e pinheiros, com estevas e alecrins no meio”.

É, assim, em plena comunhão com a natureza que se distribuem 45 alojamentos (a partir de €200) cuidadosamente “plantados” por diversas áreas da propriedade, onde existem vários lagos, um dos quais indicado para a prática de stand-up paddle, várias piscinas, abertas 24 horas, incluindo uma biológica e outra no interior de uma enorme dome, de onde se avista o mar, parque infantil, e vários trilhos para caminhadas ou para pedalar. A piscina biológica, uma das primeiras em Portugal, conta com área relvada em redor e vários decks privados para que “possa estar com todo o isolamento necessário”. Conte ainda com uma área lounge para assistir ao por do sol e o restaurante Mago do Foggo, com uma oferta variada, entre a brasa e o forno, e onde se destacam os produtos da horta. Este verão, há também uma tenda para refeições mais descontraídas junto ao lago principal. Aproveite para conhecer a pequena produção de vinho biológico “Desapego”, assista à preparação do pão e fique atento ao calendários de atividades para o corpo e mente, entre meditação, ioga ou massagens.

Nuno Antunes revelamos.com

As novas Tiny Houses Para usufruir da Reserva Alecrim Eco Suites & Glamping Boutique Resort basta escolher o grau de conforto e número de pessoas, das casas de campo às domes, das tendas de safari às eco-houses e eco-suites. Desde 2018, a oferta deste eco resort tem contado com novas experiências e serviços a cada ano. Em 2023, a Reserva Alecrim volta a surpreender ao inaugurar 14 pequenas Tiny Houses sustentáveis, as Casas do Lago. Cada casa tem uma varanda, que se prolonga sobre o lago e dá acesso a um pequeno jardim. O passadiço sobre o lago é outra atração, a par da vista que segue pelo vale até encontrar o mar na linha do horizonte. No interior, além de sala e cozinha equipada, cada nova casa dispõe de um quarto de casal e outro com beliche.

Nuno Antunes Photo

Já depois da inauguração das Tiny Houses, outra surpresa: a criação de uma praia de areia branca, chapéus de colmo e espreguiçadeiras que se junta aos decks e convida a aproveitar o sol entre mergulhos no lago. “O nosso luxo reside na simplicidade e numa forma de viver despretensiosa”, anuncia-se no site da Reserva Alecrim Eco Suites & Glamping Boutique Resort (Ademas, Santiago do Cacém. Tel. 911111137).