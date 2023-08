Revelins e baluartes, uma viagem ao passado na praça-forte de Almeida

É, a partir do céu, que melhor se consegue perceber na plenitude as características únicas desta aldeia histórica. As fortificações formam como que uma estrela com 12 pontas, que são afinal, os baluartes e os revelins (fortificações externas de forma triangular) desta magnífica praça-forte edificada a partir do século VII, que ambiciona o estatuto de Património da Humanidade. Com os pés na terra pode sempre subir aos baluartes para perceber como se organizam as posições defensivas, com a garantia de serem estes, também, os melhores locais para assistir ao pôr do sol. Nas Portas de São Francisco, a partir do Posto de Turismo - onde pode solicitar mapas detalhados - ou do novo Centro de Interpretação da Rota das Fortalezas Abaluartadas da Raia, encaminhe-se para o museu Histórico Militar (Baluarte de São João de Deus), também conhecido como Casamatas ou Carteis Velhos.

Prepare-se para ficar impressionado com as armas expostas, com a narrativa multimédia de cada sala, que o levará a viajar pelas origens do povoado, pelo Neolítico, pela romanização e pelas guerras a que este território assistiu. Embrenhado no espírito militar, caminhe até ao centro e descubra o novíssimo Solar São João - Casa Memória (tel. 271571103) inaugurado em 2020 como casa histórica, evocativa das vivências das famílias de militares numa fortaleza. Foi mandado construir em 1726 pelo brigadeiro José Delgado Freire. Será o local ideal para encontrar o professor Augusto Moutinho Borges, anfitrião do solar, homem de múltiplas valências e conversa fácil, efusivamente entusiasta de Almeida. Com ele, ficará a saber os segredos desta casa de militares, como o nascimento do terceiro marquês de Ponte de Lima e do brigadeiro Fernando Delgado Freire de Castilho, governador de Paraíba e Goiás, no Brasil. Percorrerá salas intocadas pelo tempo, que ostentam um património único e em excelente estado de conservação. Na loja, aproveite para levar como recordação alguns produtos típicos da região e os vinhos que vendem de marca própria, Solar São João, com os habituais rosé, branco e tinto e com um exclusivo “Colheitas Tardias”. Como complemento pode reservar no solar uma viagem a bordo de um Jeep Willys da Segunda Guerra Mundial, magnificamente recuperado e que percorre as ruas de Almeida e das redondezas, com um guia experiente e conhecedor. Cada viagem pode transportar apenas três pessoas e passa pelos locais mais relevantes das invasões francesas

Aldeias Históricas de Portugal

Nossa Senhora das Neves Neste momento, já terá reparado que Almeida, ao contrário de várias outras Aldeias Históricas de Portugal não tem um castelo. Dirija-se à igreja matriz, no largo com o mesmo nome, e descubra a imagem da Nossa Senhora das Neves para ouvir depois a lenda que a imagem personifica. Conta-se que, em 1810, aquando das terceiras invasões francesas, comandadas pelo marechal Massena, uma granada terá atingido um barril de pólvora, destruindo todo o paiol, o castelo e a igreja. Apesar de ser outono, reza a lenda, a neve que começou a cair apagou o fogo que dizimava Almeida e das cinzas destacou-se a imagem de Nossa Senhora, única sobrevivente da arrasada igreja. Todos os anos, no último fim de semana de agosto, a invasão é recriada por milhares de figurantes trajados a rigor, coordenadas pelo Grupo de Reconstituição Histórica do Município de Almeida, e na qual participam várias associações napoleónicas vindas de países como Espanha, França ou Inglaterra. Em 2023, a 19.ª edição do Cerco de Almeida vai decorrer nos dias 25, 26 e 27 de agosto. Trata-se da maior recriação histórica organizada em Portugal. Caso sinta o apelo de fazer parte da batalha, a Casa do Traje, de onde vem o guarda-roupa oficial do cerco de Almeida, disponibiliza vestes de época aos visitantes e explica que lugar deverá ocupar na reconstituição histórica. No fim, faz-se a festa e a animação domina o centro histórico. Como curiosidade, saiba que há uma moeda própria do evento, usada para trocas comerciais. Localizado numa das portas da fortaleza, o Centro de Estudos de Arquitetura Militar (Tel. 271570025) assume uma vertente didática e cultural, um centro de interpretação e serve ainda como espaço de apresentação da fortaleza e do centro histórico de Almeida

Turismo Centro de Portugal

Passeio de charrete Para conhecer estas e muitas outras histórias e lendas de Almeida, o bar Talmeyda (tel. 915512099), na rua do Convento, é um ponto de encontro imbatível. Para além dos petiscos de enchidos e outros produtos regionais, há sempre alguém disponível para acrescentar detalhes ao passado histórico de Almeida. Peça indicações sobre como se dirigir ao Picadeiro D’el Rey (tel. 271149450) e, depois de apreciar o porte dos magníficos cavalos, assista à montagem de uma elegante charrete e suba a bordo para um passeio, que é também uma viagem no tempo. Cada volta é narrada por conhecedor habitante que, ao detalhe, explica os segredos e curiosidades que casas, ruas ou becos escondem dos visitantes. Conte também com diversos percursos de descoberta para fazer a cavalo. Impõe-se, para recuperar forças e aquecer o corpo, uma visita à Casa da Amelinha (tel. 964420705), um pequeno espaço aberto em 1883, na rua Afonso de Albuquerque, onde só cabem 10 pessoas e onde se anuncia a venda de “emoções fortes em copos pequenos ou grandes. Tudo depende do estômago”. Mas a verdadeira razão da visita será a tradicional ginjinha de Almeida, premiada várias vezes e que, em média, enche 50 mil copos a apreciadores e curiosos. Leve uma garrafa como recordação. A Casa do Ti Messias (tel. 919415824), com três pisos, permite noites tranquilas. Em alternativa, viva o ambiente de uma aldeia histórica na recentemente recuperada Casa do Forno, dos mesmos proprietários, que se assume como pequeno e confortável refúgio com cozinha, casa de banho, sala e “mezzanine” em pleno centro histórico.

Pelas redondezas Não se esqueça que logo ali ao lado corre tranquilo o rio Côa e que a envolvente de natureza convida a passeios pedestres ou de bicicleta. Aproveite e faça o circuito até às termas, de aproximadamente 3 km, para sentir o ar puro e a frescura da região. Um pouco mais longe, na localidade de Malpartida, pode encontrar conforto gastronómico no restaurante O Caçador (tel. 271574344), com uma cozinha exímia na preparação do naco e da costeleta de vitela. Destaque ainda para as várias propostas de bacalhau, como o “à Caçador”, de receita própria a merecer uma prova. Na esplanada, puxe conversa sobre as invasões francesas que as histórias começam de imediato a jorrar, como a do combate travado em 1808 ou a do saque feito pelos castelhanos, quando em 1645 se dirigiam para Almeida. Se preferir histórias mais mundanas, do outro lado da praça fica o restaurante Casa D’Irene (tel. 271574254). Seguindo a ideia de "um destino que são 12", saiba que Almeida localiza-se a pouco mais de 20 km de Castelo Mendo e de Castelo Rodrigo, excelentes complementos de descoberta do território.