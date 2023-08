Dia de São Fogo: chef Alexandre Silva organiza evento gastronómico “all day long” na Ericeira

A localização do Immerso, quase um varandim com vista para o imenso Atlântico, é o primeiro destaque deste novo hotel da Ericeira. Elegante e descontraído, o projeto abraça o conceito de ecossustentabilidade. Dentro de portas, nas áreas comuns e nos 37 quartos destaca-se a atmosfera elegante, em tons claros e neutros, com texturas de terra e mar. Para relaxar conte com uma piscina exterior que convida a olhar o mar. A oferta de restauração tem a assinatura de Alexandre Silva (restaurantes LOCO e FOGO), que desenvolveu o conceito Emme, com serviço no interior, mas também no exterior, em que a cozinha de fogo ganha destaque total. É precisamente na área exterior, onde também se encontram o jardim orgânico e a horta, que se concentra o Emme Fogo.

DR

Com a chegada do verão e na sequência de vários eventos gastronómicos, Alexandre Silva promete um mar de chamas à mesa, no espaço exterior Emme on Fire. Nas noites do fim de semana, acende-se o fogo no fire pit e nos fornos a lenha, que servem para preparar menus únicos, em ambiente descontraído e usufruindo da natureza envolvente, com o mar, ao longe, como cenário. Para uma experiência única, esta sexta-feira, dia 18 de agosto, Alexandre Silva desenhou um dia inteiro dedicado à cozinha de fogo: o Emme em Chamas. Começa pelas 12h30 e só se apaga depois das 23h00. As escolhas são individuais e ao gosto de cada um, a partir de uma ementa especial desenhada pelo premiado chef, com opções de peixe, carne e vegetarianas.

Escopelli

Sem interrupção, ao longo de todo o dia (e noite), chegam à mesa, diversos pratos, desde a “Sopa de peixe e marisco” (€8) ao “Cabrito assado no carvão com arroz de forno” (€14). Conte ainda com “Alface Iceberg no fogo, toucinho, maionese de anchovas, pó de algas”, “Flatbread, figos, presunto e queijo seco”, “Pita de Legumes no fogo, maionese de alho assado, pickle de cebola roxa”, “Salada de beterraba e batata-doce assada com laranja e alho negro”, e “Beringelas assadas com ervas e especiarias, sementes e molho de sésamo”, todos a €8. Nesta ementa especial Emme em Chamas encontra ainda a “Sanduíche de pato, cebolo, ponzu e Pickles (€12) e para terminar a refeição “Abacaxi, “Glaze” de pimenta rosa, sementes de coentros e mel” e “Panqueca, molho de frutos vermelhos, iogurte azedo” (ambos a €6). Saiba ainda que Alexandre Silva desenvolveu para o projeto do hotel Immerso, duas cervejas artesanais: Bica Fogo e Bica Mar. Pode reservar lugar neste verdadeiro “Dia de São Fogo” através do email reservas@immerso.pt ou do tel. 261104420.

DR

Noites de fogo e cinema ao ar livre Aberto a todos o que aproveitam a Ericeira para um dia praia, os espaços gastronómicos do hotel Immerso apresentam um novo menu de verão, inspirado no mar, na natureza do Oeste e nos sabores da infância de Alexandre Silva. Destacam-se o “Polvo com amêndoa e alho” (€14), uma das novas entradas, mas também o “Torricado de sardinha, puré de pimento e mistura de ervas”, a “Beterraba, requeijão e laranja” (€12) e as “ostras no fogo” (€16). Outras opções são a “Massada Immerso” (€35) e “Açorda de carabineiro, gema fumada e óleo de coentros” (€52). Nas carnes, referência para o “Arroz de pato” e a “Presa de porco no carvão, com espuma de cherovia e couve coração” (€37), a ligação perfeita ao Emme on Fire, a versão ao ar livre do restaurante, onde imperam a grelha, o carvão e o fogo. Nas noites do fim de semana, acende-se o fogo no fire pit exterior e nos fornos a lenha, de onde saem, desde peixe, inteiro, para partilhar, às pizzas, que convidam a usufruir da tranquilidade envolvente e da vista para o mar.

Francisco Nogueira

Para aproveitar as noites de verão, às quartas-feiras o deck da piscina do hotel Immerso (Rua Bica da Figueira, Santo Isidoro. Tel. 261104420) transforma-se em sala de cinema ao ar livre. A acompanhar, conte com petiscos especiais (entre €9 e €20), criados a partir da história ou do local onde a ação de cada filme decorre. A entrada é livre e esta quarta-feira, dia 16 de agosto, nas Saltwater Sessions é exibido Girls Can’t Surf, a partir das 21h00.