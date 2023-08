Em passeio pelas Berlengas, um pequeno grande tesouro à vista de Peniche

A noroeste do Cabo Carvoeiro, ao largo de Peniche, emerge o arquipélago das Berlengas, composto pela ilha da Berlenga Grande (a única visitável), os grupos de ilhéus das Estelas e dos Farilhões/Forcadas. Em 1981, estas formações e uma vasta área marítima à sua volta foram classificados, nascendo a Reserva Natural das Berlengas. Valorizava-se o ecossistema: dos granitos róseos da Berlenga e Estelas, formados há cerca de 280 milhões de anos, à vida marinha, endemismos florísticos como a Armeria berlengensis, répteis e aves, como o roque-de-castro e as gaivotas.

Turismo Centro de Portugal

Para aceder à área terrestre da Reserva precisa atualmente de se registar na plataforma Berlengapass e de pagar €3 por pessoa/visita. Várias empresas asseguram a ligação de barco desde a marina de Peniche. Com a Viamar (tel. 911001099) embarca no Cabo Avelar Pessoa, de maio ao fim de setembro. Um dos parceiros, a SeaBerlenga (tel. 938192027), realiza passeios de caiaque em torno da ilha. Entra em grutas como a Gruta Azul, passa sob arcos e percorre o túnel do Furado Grande até à Cova do Sono. Pode optar pelos passeios de barco, que também o levam a algumas grutas e ao rochedo da Tromba do Elefante. O fundo de vidro das embarcações é uma janela sobre o mar.

Turismo Centro de Portugal

Debaixo de água surgem sargos, bodiões, polvos e navios afundados, como o Primavera, um cargueiro que se incendiou quando transportava mármore siciliano. Conheça-os melhor numa sessão de mergulho com a Haliotis (tel. 262 781 160), que também realiza snorkeling. Além das ligações à ilha (neste caso durante todo o ano), dos passeios para ver as grutas e do mergulho, a Feeling Berlenga (tel. 916 209 659) dispõe de um pacote que inclui a Rota das Estelas e Golfinhos. Estenda a toalha na areia e vá a banhos na Praia da Berlenga Grande, junto ao cais. Pode fazer refeições no restaurante Mesa da Ilha (tel. 969 395 763), saboreando peixe fresco e mariscos como os percebes da Berlenga. Aproveite a esplanada com vista de mar e o Berlenga Bed & Breakfast, no Bairro dos Pescadores. Aguarda-se a reabertura da área de campismo. O Castelinho (tel. 910881601) serve refeições leves e aceita encomendas de mercearia.

Turismo Centro de Portugal

Pôr do sol na Cova do Sono Leve chapéu, água e protetor solar para percorrer os dois trilhos sinalizados, partindo junto ao Bairro dos Pescadores. Além do Percurso da Ilha Velha (1,2 quilómetros, circular), existe o Percurso da Berlenga (3,3 quilómetros) que dá acesso ao planalto da ilha, onde está o farol. Pode seguir em frente e assistir ao pôr do sol na ponta sobre a Cova do Sono, virado para as Baixas do Prego, ou descer até ao magnífico Forte de São João Baptista (tel. 934 460 294), construído no século XVII para reforçar a defesa de Peniche, que até 15 de agosto celebra a Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem. Hoje, o forte é uma Casa-Abrigo onde dá para dormir (leve roupa de cama), usar a cozinha e subir ao terraço sobranceiro ao oceano. À noite, embalado pelas ondas, o espírito viaja até às anciãs celebrações do culto de Baal-Melkart na ilha e às investidas de vikings e piratas.

Rui Almeida Fotografia

ONDE DORMIR MH Peniche

Contemporâneo, com bar, restaurante e um spa com piscina interior recuperada, este hotel fica à entrada da cidade de Peniche. Os 120 quartos viram-se para o mar.

Tel. 262 780 500

A partir de €90 The Literary Man

Espaço de conhecimento e imaginação, em Óbidos, guarda mais de 70 mil livros. Tem 30 quartos e suítes e uma oferta gastronómica que inclui cozinha ao vivo no kamado japonês.

Tel. 262 959 214

A partir de €95 Praia D'El Rey Marriot Golf & Beach Resort

No Vale das Janelas, concelho de Óbidos, este resort dispõe de 177 quartos, todos com varandas e vista-mar. Destaque para as piscinas, jardins, restaurantes e o campo de golfe.

Tel. 262 905 100

A partir de €165 Evolutee Hotel Royal Óbidos Resort

O impactante design de interiores dá ideia de se estar numa galeria de arte. Além dos 39 quartos do hotel e 64 apartamentos, há um campo de golfe, restaurante e piscinas para usufruir.

Tel. 262 240 220

A partir de €135 Pousada Castelo de Óbidos

O restaurante desta pousada valoriza as receitas da região. Durma num dos oito quartos no Castelo de Óbidos, três deles suítes nas torres de menagem. Em alternativa tem a Casa do Castelo, a Pousada Vila D'Óbidos ou a Casa Lidador.

Tel. 262 955 080

A partir de €125

ONDE COMER Tasca do Joel

Escolha entre a vitrine de peixe fresco e aguarde que o pescado sirva no ponto. Enquanto espera, peça uma “Sopa de peixe” ou a “Amêijoa Boa XXL”. Boa seleção de carnes premium neste restaurante de Peniche.

Tel. 262 782 945

Preço médio €35 Dom José

Neste restaurante familiar, no Bombarral, serve-se “Coelho desossado frito em azeite, alho e Porto”, “Feijoada de porco preto à Dom José” e “Risotto de línguas de bacalhau com camarão e coentros”.

Tel. 262 604 384

Preço médio €30 Solar dos Amigos

“Bacalhau à campino”, “Bandarilhas de borrego”, “Cascos à Ribatejo” ou o impressionante “Bife à forcado” são especialidades neste tesouro gastronómico situado nas Caldas da Rainha.

Tel. 262 877 135

Preço médio €25 Adega do Albertino

É um templo gastronómico nas Caldas da Rainha. O prato-bandeira é o “Entrecosto com mel e amêndoas”, mas considere ainda a “Rojoada à Adega” e o “Cabrito assado no forno”.

Tel. 262 835 152

Preço médio €25 Sabores d'Itália

Os melhores produtos da região enriquecem receitas de inspiração italiana neste clássico das Caldas da Rainha. Prove os “Lombinhos de porco com castanhas e boletos” e o “Carpaccio de salmão com trufa e caviar de trufa”.

Tel. 262 845 600

Preço médio €35