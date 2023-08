Inspirados pela ria Formosa, estes são os restaurantes que deve conhecer em Faro

Nos últimos anos, Faro ganhou uma nova dinâmica, conquistando visitantes e assumindo a faceta cosmopolita de capital do Algarve. A ria Formosa tem sido a mais fiel das inspirações e também fornecedora de produtos, entre peixe e marisco, para os restaurantes da cidade. Com assinatura reconhecida ou novidades quase secretas, há muito para descobrir à mesa destes restaurantes de Faro, com viagem garantida até a uma ilha Deserta (ou da Barreta).

Check In By Leonel Pereira

Regressa o menu de degustação com sete momentos, mas a maior novidade no restaurante é a integração de Leonel Pereira como investigador na Universidade do Algarve, para, em colaboração com a Necton Algarve, empresa especializada em microalgas, e com a Greencolab, encontrar novos alimentos e ingredientes. Um trabalho já visível no prato de “Cavala e carabineiro”, confecionado em magnésio, com microalgas azuis. Mantêm-se no restaurante Check In By Leonel Pereira, os quatro Pequenos Momentos Cozinhados no Tacho, onde cabem a “Caldeirada do dia, batatinha nova e pão” e o “Lombo de atum à portuguesa, batatas, cebola, pickles e azeitonas”, ou os Pequenos Mimos da Minha Mãe, com “Ovos caseiros ‘revoltados’ com tomate e cebola” e as “Batatinhas ‘tontas’ salteadas em azeite, alho, tomate e poejo”. Há uma nova versão de “Sardinha assada com gaspacho sólido” para provar este verão. Preço médio: €35.

Rua do Castelo, 9, Faro. Tel. 968070776

Alameda Restaurante

É um dos melhores exemplos algarvios do novel conceito de fun fine dining. A mestria do chef Rui Sequeira surpreende a cada ementa do Alameda Restaurante, que merece ser descoberta através da degustação “Uma Carta de Amor ao Algarve”, entre combinações improváveis e ousadas de produtos e de vinhos. “Caldo de pernil”, a partir das carnes de Monchique, foi novidade recente, onde também brilha a “Carbonara de raia”. Só serve almoços ao domingo. Preço médio: €45.

Rua da Polícia de Segurança Pública, 10, Faro. Tel. 289824831

Estaminé

Apenas de barco se acede a este restaurante, renascido em 2021 ainda mais ecológico, após ter sido destruído por um incêndio. Aberto todo o ano, o restaurante Estaminé instala-se na ilha Deserta (ou Barreta), que integra o concelho de Faro, e oferece o melhor da ria Formosa, da paisagem paradisíaca aos produtos. A partir da grelha prepara-se o peixe fresco apenas com sal, e do fogão a energia solar diversos arrozes marisqueiros e o reconfortante “Rabo de boi”. Há ainda ostras, amêijoas, “Rissol de berbigão”, “Muxama de atum com maionese de ostra” ou “Tiborna de cavala fumada”. Também o “Prego de polvo” merece prova. Preço médio: €40.

Ilha Deserta, Faro. Tel. 917811856

Lodo – Ostraria Marisqueira

Na rua onde quase tudo acontece na capital algarvia, este é um espaço que se destaca da banalidade e das ofertas feitas a pensar nos turistas. Aqui serve-se o melhor do mar e, por conseguinte, do Algarve, sem truques, apenas com os melhores produtos. Comece com um “Tiradito de vieira” ou com uma “Trilogia da Ria”, um misto de “Rissol de berbigão” e dois “Croquetes”, um de camarão, o outro de lingueirão. Aposte nos mariscos frescos, no “Xerém de carabineiro” e termine a refeição no Lodo – Ostraria Marisqueira, com o “Prego do lombo”. Preço médio: €35.

Rua Conselheiro Bívar, 53, Faro. Tel. 968623355

DR

Restaurante Hábito

Agora cabe a Luís Cristina conduzir os destinos da cozinha do Restaurante Hábito, no hotel 3HB Faro. Comece com a “Tiborna de atum asiático com gema de ovo confit, molho asiático e rebentos de mizuna” ou o “Brûlée de espargos verdes assados com requeijão e vinagrete de verjus”, mas não descure da tradicional e sempre deliciosa “Açorda de gambas”. Interessante o “Ceviche de ostras com leite de tigre, batata-doce roxa, pepino, rebentos de coentros e malaguetas”, bem como o “Medalhão de novilho com puré de aipo, alho-francês fumado com molho de vinho do Porto”. Preço médio: €40.

Hotel 3HB Faro, Rua Vasco da Gama, 33, Faro. Tel. 289240009

Monky - Restaurante Asiático by Rui Sequeira

Nasceu digital no tempo da pandemia, por iniciativa do chef Rui Sequeira, conecido pelo trabalho no Alameda Restaurante, mas o sucesso ditou a abertura fisica de portas na cidade de Faro. “Na cozinha do Monky não há fusões nem invenções - privilegiamos os produtos locais, que confecionamos tal e qual como se comem nos seus países de origem. Autêntico. Exótico. Genuíno. Explosivo. Assim é o Monky!”, explica-se e aplica-se com receitas que chegam de vários países asiáticos, como China, Tailândia, Indonésia e Índia, desde Baos até Pad Thai. O Monky - Restaurante Asiático funciona de quinta a terça-feira. Preço médio: €25.

Rua do Motoclube de Faro, loja AB, Faro. Tel. 289090350

COM Raw Food Club

É o restaurante mais secreto do Algarve, tão escondido, que fica dentro de outro restaurante, o Epicur, e para se lá chegar é preciso entrar pela porta de uma… arca de vinhos. Tem apenas 12 lugares, e mal se entra no COM Raw Food Club, em Faro, é-se recebido pela anfitriã, de nome Sarah, que, na realidade, não existe: é uma criação de Inteligência Artificial. Ao longo da refeição, com sete momentos, Sarah dá recomendações de vinhos, e vai conversando com o chef Jorge Santos sobre a ementa e as técnicas usadas na preparação. Para a história, fica o encontro com Pedro Rodrigo e a compra do Epicur, que estava encerrado, do qual apenas mantiveram o nome e a carta de vinhos, com mais de 400 referências. Todos os meses o menu muda. O próximo inclui “Com Ostra”, um tártaro de ostra com maracujá e harissa, “Com Carabineiro”, também um tártaro de carabineiro com wasabi e aneto, “Com Pargo”, um sashimi de pargo, com guacamole e torresmo, e ainda “Com Anchova”, uma anchova preservada que leva couve lombarda e gochujang. Há ainda “Com Atum”, um atum braseado acompanhado de melão e toranja, o “Com Vaca”, um tataki de vaca, alga Nori e feijão-verde, terminando “Com Morango”, também um tártaro de morango com togarashi e Porto Tawny. Preço médio €60.

Rua Alexandre Herculano, 20, Faro. Tel. 935194099

Santa Maria Petisca Ria

Pratica uma cozinha de memórias, em especial as da Ria Formosa, com receitas das avós sem perder o rasto à sustentabilidade, juntando-lhe uma pitada de modernidade. Em funcionamento constante, das 12h00 às 22h00, servem “Gaspacho assado”, “Rissol de berbigão” a tradicional “Muxama de atum” e um muito especial “Ceviche Petisca Ria”. No Santa Maria Petisca Ria há ainda “Tiborna de cavala fumada”, “Ostras”, “Berbigão da Ria” e “Gamba da costa”, e uma “Conserva caseira de sarrajão” que acompanha com pickle de cebola e azeite. Como dita a tradição, há o “Prego de novilho” e um inovador “Prego de polvo” para encerrar a refeição. Preço médio €30.

Marina de Faro, Passeio Abu Said Ibn Harune, Faro. Tel. 289823036

ZËBRA Cantina Italiana

É impossível não notar na enorme zebra à porta, que assinala o novo restaurante da capital algarvia, criado pelo chef Diogo Martins e pelo bartender Diogo Santos. Assumem-se como um espaço irreverente, com boa comida, receitas originais e produtos 100% característicos, que permite oferecer uma proposta diferenciadora de comida italiana, respeitando as bases e as origens, mas desmistificando o estereótipo clássico. O ZËBRA Cantina Italiana assume-se ainda como um restaurante neo-italiano, despretensioso, jovem, arrojado e contemporâneo. Aberto apena-as para jantares, nas propostas da ementa encontra-se “Risotto de abóbora”, com pêssego e pesto, “Pregado” com cevadinha, alcaparra e rabanete, “Lombo de Rossini” com foie e trufa preta, e ainda “Pannacota” com pêssego, maracujá e gengibre, pratos de cozinha clássica italiana, com ingredientes algarvios e outros trazidos diretamente de Itália. Não deixe de fotografar, no meio da sala, a girafa vestida de zebra.

Rua conselheiro Bívar, 24, Faro. Tel. 919614779