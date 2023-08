Escondido em “bosque místico”, neste hotel em Fátima há uma gruta para massagens à luz das velas

A inspiração na arquitetura tradicional das aldeias antigas, localizadas nos arredores de Fátima, em particular no lugar de Aljustrel, foi o ponto de partida para a concretização, em 2015, deste alojamento de Ana e Pedro Marques. “Tínhamos de fazer alguma coisa fora da caixa.” A verdade é que conseguiram, e este refúgio, no meio de um “bosque místico”, repleto de árvores autóctones, é um pequeno paraíso a cinco minutos a pé do Santuário de Fátima, de onde chegam, em noites de ventos favoráveis, os cânticos dos peregrinos.

Sensorial

Premiado novamente, em março, com uma Chave de Prata, no Guia Boa Cama Boa Mesa 2023, o boutique hotel Luz Charming Houses continua, ainda assim, a ser um alojamento quase desconhecido. No entanto, seja verão ou inverno, este é um projeto de hospitalidade que mantém o cariz familiar e que convida ao bem-estar de corpo, mente e alma. “Aqui cada casa conta uma história, cada árvore guarda um segredo e cada pedra convida a perdermo-nos onde o passado, o presente e o futuro brincam em harmonia”, descrevem os proprietários. Acrescente-se, desde logo, a possibilidade de fazer um passeio pela propriedade, seguindo o Percurso Meditativo, ou passando pelo curral, onde descansam os animais da quinta, pelo renovado palheiro, hoje local de tranquilidade e paz, e paragem na ermida, palco de alguns eventos intimistas. Pode ainda seguir, entre o arvoredo, o trilho que conduz até à Via Sacra, em Valinhos.

Existem renovados motivos para uma visita ao hotel Luz Charming Houses. A piscina, em pedra mármore, é o lugar ideal para um mergulho, mas merece atenção o original deck, em madeira, a representar uma árvore, em cujas “copas” se pode apanhar banhos de sol ou praticar atividades ao ar livre. Já o antigo quiosque, devidamente recuperado, serve de ponto de encontro para um snack e bebidas refrescantes. Alinhe nos workshops de pão caseiro, cozido no forno a lenha, de design floral, de ourivesaria ou de como fazer queijo fresco. Planeie uma aula de ioga e de meditação na nova Casa da Eira ou agende uma refeição no restaurante Terra Rossa, inaugurado em 2022, e que ao jantar, por marcação, serve pratos sazonais à carta ou em menus de degustação. Em alternativa, consulte a carta do Mata-Bicho ou desfrute do honesty bar, com direito a deixar o consumo no Livro dos Calotes. Observe, no interior da “Mãe Casa” – o edifício principal -, onde todos são recebidos com uma fatia de bolo caseiro e lareira, no inverno, os diversos produtos regionais, dos ancestrais aos mais contemporâneos, que elogiam a cultura e as tradições locais. No topo, existe uma master suíte, com capacidade para seis pessoas e uma pequena cozinha.

Uma gruta reconvertida em sala de massagens É uma gruta de luz. Um espaço com óbvia carga espiritual, tendo em conta que aqui se trata do bem-estar de corpo, mente e, porque não, alma. É neste ambiente espeleológico, com as raízes à vista nas paredes e tetos, com uma luz quente, que emana das velas, e boas energias, que acontecem massagens relaxantes de aromaterapia e fitoterapia, com óleos essenciais da flora local e mezinhas passadas de geração em geração como é o caso da Aromas d’Aire, perfumada com ervas regionais ou da Luz. Naturalmente, o ambiente da gruta convida ainda a sessões de meditação, neste caso acompanhadas por alongamentos, e de pilates, assim como de ballet para o corpo. São mesmo aulas de ballet, que acontecem neste cenário rupestre, mas sofisticado, sem qualquer restrição em termos de conhecimentos ou idade, simplesmente para descomprimir e desligar totalmente. Aliás, os níveis de dificuldade são ajustáveis à experiência e desejo de cada um.

Photographer: F. Ventura

Casas de aldeia Evocando a arquitetura tradicional das casas de aldeia, os 14 quartos do hotel Luz Charming Houses (Rua Principal, 78, Moimento. Tel. 249532275) desenvolvem-se em redor da “Mãe Casa”, com estilos arquitetónicos e tipologias diferentes. Destacam-se o Quarto Duplo Superior (a partir de €200), com uma tentadora banheira, e a Suíte, quartos que contam com uma pequena kitchenette e um alpendre, e a Suíte Superior, que pode acomodar até quatro pessoas e conta com espaço de cozinha e sala de estar, com lareira. “Em cada casa, com interiores em open space, encontrará códigos e mensagens que o desafiarão a refletir e uma cama impecavelmente branca convidá-lo-á a relaxar e a sonhar”, anuncia o boutique hotel.