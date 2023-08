Chefs Garden Party: seis chefs, um jardim e uma noite memorável no Algarve

No próximo dia 12 de agosto, o premiado restaurante Vistas Rui Silvestre, que integra o Monte Rei Resort Golf & Country Club, no concelho de Vila Real de Santo António, vai ser palco de uma experiência gastronómica memorável: um jantar único que reúne seis dos melhores chefs em Portugal. Assim, ao anfitrião, Rui Silvestre, que recebeu em abril um Garfo de Ouro e ostenta uma estrela Michelin no espaço Vistas, juntam-se, para o evento Chefs Garden Party, Hans Neuner, do restaurante Ocean (Garfo de Platina e duas estrelas Michelin), Henrique Sá Pessoa, do lisboeta Alma (Garfo de Ouro e duas estrelas Michelin), Rui Paula, da Casa de Chá da Boa Nova (Garfo de Ouro e duas estrelas Michelin), Dieter Koschina, do Vila Joya (Garfo de Ouro e duas estrelas Michelin), e Óscar Geadas, que lidera a G Pousada, em Bragança (Garfo de Ouro e uma estrela Michelin).

A Chefs Garden Party promete ser uma noite única, com música ao vivo e a presença de artistas locais, com live painting e artesanato. Os jardins do Monte Rei Clubhouse transformam-se, por uma noite, no cenário perfeito para esta festa da alta gastronomia. Cada chef convidado terá uma estação de live cooking, onde irá preparar um prato de assinatura, sendo o menu complementado por propostas gastronómicas do anfitrião, Rui Silvestre. Neste jantar, Dieter Koshina apresenta “Lavagante azul, maracujá e lima”, Hans Neuner irá servir “Moqueca de raia”, e Rui Paula um prato de “Bacalhau e grão-de-bico”. Já Henrique Sá Pessoa leva ao Algarve “Gaspacho de pepino e lírio”, Óscar Geadas, sugere “Terrina de javali, boletos e alho negro”. Rui Silvestre, o anfitrião, tem a responsabilidade de preparar três pratos: “Carabineiro, caril e limão”, “Ouriço-do-mar, caviar imperial e sopa de cebola”, e ainda “Sapateira, alho e tomate rosa”.

As propostas dos chefs vão ser harmonizadas com Barranco Longo e Villa Alvor, parceiros do evento, numa homenagem aos vinhos do Algarve. A participação na Chefs Garden Party tem o valor de €290, por pessoa, e de €145 para crianças, entre 6 e 12 anos, sendo gratuito até aos 5 anos. O evento promovido pelo restaurante Vistas Rui Silvestre tem início às 19h00 e as reservas devem ser feitas através do email: reservas@monterei.com,ou telefone 281950950. “Esta é uma forma de celebrar a gastronomia portuguesa, numa altura em que o Algarve tem imensos turistas e curiosos sobre a nossa cozinha. Queremos contribuir para proporcionar uma experiência de qualidade e diferenciadora, com uma noite ímpar, que reúne também o melhor da cultura e artesanato da região, com exposições de artistas locais.”, explica o chef Rui Silvestre, que promete “uma noite inesquecível”.

CARLOS VIEIRA