Entre Grândola e a Comporta, este novo hotel quer ser um “destino de movida”

Anunciado para abril, foi esta terça-feira, dia 1 de agosto, que abriram as portas do Independente Comporta, um projeto hoteleiro que inclui 40 quartos e 34 villas, integrados em 12 hectares nas Bicas, muito perto da aldeia de Muda, no concelho de Grândola. Como referência, o novo hotel localiza-se junto da estrada que liga a Comporta à sede deste município do litoral alentejano.

Desenvolvido com o promotor local Authetic Bicas, o novo alojamento integra o portefólio do grupo Independente, que detém os hotéis Independente Lisbon – Bica, Independente Lisbon - Príncipe Real, e The House of Sandeman, em Vila Nova de Gaia. “Fiel à visão do Independente de construir comunidades”, o novo hotel promete agitar a região, ao mesmo tempo que oferece um conceito diferente de hotelaria: “Queremos levar um pouco de diversão à Comporta, com eventos variados, é um sítio onde as pessoas gostam de ir, mas queixam-se de um certo isolamento. Vamos ter um hotel onde as pessoas podem dançar ou falar alto, com espaços para descansar, mas também para as pessoas estarem ativas, queremos criar lá um destino de movida”, explicou Duarte d'Eça Leal, fundador e administrador do grupo em recente entrevista ao Expresso.

Inspirado nas tradições e arquitetura locais, nos 12 hectares da herdade, a 20 km da praia da Comporta e a 14 km dos areais do Carvalhal e do Pego, o novo hotel, oferece 40 quartos (desde €400), que se dividem em três tipologias: Double Rooms, Pool Side Rooms, que como nome indica estão virados para a piscina, e Family Rooms, que por serem comunicantes podem alojar até cinco pessoas. Com uma decoração marcada por peças de artesãos locais, que prestam homenagem à região (terra e mar), todos os alojamentos dispõem de pequenos pátios privados, onde se pode relaxar numa típica cama alentejana. À oferta de alojamento juntam-se ainda 34 villas (privadas, com gestão do hotel), com diferentes tipologias e organização de espaço, que vão desde estúdios até cinco quartos, com piscina, jardim, sala com lareira e cozinha open space.

O Casão e o Maroto Para complementar a oferta, o novo hotel Independente Comporta conta com um restaurante, batizado de Maroto, instalado no edifício principal, onde se servem pratos de inspiração alentejana e cocktails. Como apoio, junto à piscina, há uma área com serviço de pizas e bebidas, embalada por música animada. Existem ainda diversos espaços de apoio, desde uma loja de vinhos a uma loja de vinhos e produtos locais e um pequeno parque infantil. Um dos grandes destaques do hotel é o espaço multifunções “Casão”, que se pode dividir e organizar em várias áreas, desde estúdio para pilates e ioga, até salão de festas e eventos. Equipado com lareira, mesas de jogos e sofás, este é o local onde tudo pode acontecer.

Spa regenerativo, horta e vinho Passeios de bicicleta ou a cavalo e aulas de surf são alguns das atividades possíveis a partir do Independente Comporta (EN 261-1, Estrada das Bicas, Marco da Saibreira. Tel. 213461381), onde funciona um Spa regenerativo, com diversos tratamentos de bem-estar. Junto ao hotel, o grupo Independente vai também ter uma vinha, prevendo-se que o primeiro lote de vinhos seja produzido dentro de quatro a cinco anos. Até lá, a zona da vinha será utilizada para desfrute dos hóspedes. Além desta área e de uma horta biológica de dois hectares, Duarte d'Eça Leal destacou na entrevista ao Expresso a preocupação ambiental do projeto: “Fazemos tratamento de resíduos, não vamos ter garrafas de plástico no espaço, e 90% do design é assegurado por artesãos locais”.