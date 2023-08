Sunsets com música, sabores açorianos e orientais animam verão em São Miguel

Este verão, há ainda mais motivos para aterrar na ilha açoriana de São Miguel. Novos sabores e música ao final da tarde são os trunfos de temporada do Senhora da Rosa Tradition & Nature Hotel. Até final de agosto, todas as quartas e sextas-feiras, entre as 17h00 e as 19h00, diversos DJs vão animar os sunsets nesta unidade. A “magia” acontece no topo do edifício principal. Suba ao Mirante Rooftop Bar e despeça-se do sol em ambiente divertido e com uma vista desafogada para a ilha.

No Mirante funciona um gastrobar de cozinha do mundo. A ementa inspirou-se em memórias de infância do novo chef , Maycon Melo, e une “o Brasil, a Ásia e os Açores à mesa”, explica o sushiman brasileiro. Recorre a “técnicas regionais e tradicionais da ilha” e a produtos locais (excetuando os de origem japonesa) para compor o menu, este ano centrado na Ásia. Depois de picar os “Edamames” salteados, avance para as “Gyosas” de frango ou vegetais, “Tempura” de vegetais, “Shiro Miso” (€8) e o “Camarão crocante” (€10) com sweet chili. De seguida, pode optar pelos grelhados do hibachi grill , como o “Polvo Teriyaki” (€15) ou os “Yakitoris” de picanha ou frango, os Baos, peças de sushi , sashimi , makis e niguiris . Nos pratos principais, considere o caril vermelho de frango tailandês e novidades como o “Ensopado de Peixe, lula e camarão com coco e curcuma” (€19) e o “Ramen de barriga de porco” (€17), antes de vir o “Bolo de Limão-galego”. Para beber há vinhos, gins, whiskeys, cervejas, sidra, sangria, sakê e sumos naturais.

À frente do Restaurante Magma, voltado para as tradições da ilha e os produtos açorianos, está, atualmente, o chef Duarte Rodrigues. Na elegante sala de refeições do piso térreo do Senhora da Rosa Tradition & Nature Hotel, servem-se propostas de base regional, abordagem contemporânea e ao sabor das estações, o que estimula este chef natural de Setúbal: “A sazonalidade cativa-me e puxa pela minha criatividade, porque temos de garantir que utilizamos ingredientes da época, com todas as suas características intactas”, comenta.

Além dos menus de degustação, em quatro ou cinco tempos, o novo menu apresenta, de início, “Tempura de lapas” e o “Ceviche de peixe dos Açores”. Do Atlântico chegam um “Risotto de baunilha e lima com funcho e lulas (€21), a “Moqueca de peixe dos Açores com banana e inhame” e o “Peixe dos Açores com molho de manteiga e açafroa, esmagada de batata-doce e acelgas”. Nas carnes, sugerem-se o “Bife à regional com pimenta da terra” (€24), o “Tártaro de novilho com chips de tubérculos” e o “Rabo de boi” com inhame e cebola caramelizada”. Um dos doces mais sugestivos é a “Espuma de queijo de S. Jorge com banana regional, crumble de chá da Gorreana e hortelã” (€6).