Antiga Cavalariça em Lisboa dá lugar a gastro wine bar com sabores nacionais e tropicais

Tudo começou com a junção do grupo Harvest Cotton Tale, especializado no desenvolvimento de conceitos de hotelaria e restauração em alguns dos melhores hotéis do mundo, no grupo Cavalariça Branca. O primeiro, o Harvest Cotton Tale, é de Abdul Baaghil e Bruno Contreras, o segundo, o Cavalariça Branca, de Bruno Caseiro e Christopher Morrell, e juntos prometem mudar a restauração da capital. Marcelo Oliveira é o chef que comanda a cozinha, e que, por ser natural do Brasil, imprimiu à ementa alguns sabores e tendências tropicais.

Numa das mais vibrantes zonas de Lisboa - a rua de São Paulo -, o restaurante Cavalariça deu lugar a um novo conceito, com comida internacional, vinhos portugueses e cocktails clássicos. Abriu oficialmente a 1 de julho, mas apesar da mudança, ainda se sente o espírito do Cavalariça, até porque, o responsável pelos dois projetos com o mesmo nome, em Évora e na Comporta, o chef Bruno Caseiro, se mantém, mas agora com novos sócios.

“Para começar”, no CAV 86, há “Pão, manteiga do Pico e azeite Egitânia” (€5,50) e “Azeitonas gordal marinadas” (€2,50). “Para partilhar” as propostas começam com “Patanisca de cogumelos, aioli e vinagrete de flores” (€6), “Padrón panado recheado, morcela e maçã verde” (€6) e um surpreendente “Pão de queijo e costela de vaca com molho francesinha” (€6). Outras propostas passam pela “Croquete cremosa de batata e queijo, com trufas de verão” (€6) e “Presunto de porco preto 30 meses” (€10).

Conte ainda com “Salsichas biológicas na brasa, cebolas assadas e pickles caseiros” (€13), “Peixe do mar, berbigão, molho de manteiga, Bolhão Pato e laranja” (€12,50) e “Katsu Sando, Baba Ganoush, ovas de truta e ketchup de beterraba” (€16,50) e uma “Costela mendinha de vaca fumada e chimichurri” com aproximadamente 200 gramas (€19,50). Acompanham a refeição as “Batatas fritas, sal de chocrute e ervas” (€4,50) e “Folhas e legumes de época com vinagreta de citrinos” (€4,50).

A ementa do CAV 86 continua com “Ostra de Setúbal, granita de maçã verde” (€21) servidas em doses de quatro, “Coração de burrata, funcho, pistácios e pickle de morango verde” (€9), e “Cavala na brasa, tomate fresco e confitado, pão grelhado” (€10). Segue-se o “Alho-francês grelhado, miso, avelãs e cebolinho” (€9) e o “Camarão na brasa, Bloody Mary e óleo de camarão picante” (€11,50).

“Para terminar” há, no CAV 86, “Frutos vermelhos macerados, granita de erva-príncipe e manjericão” (€6), “Pudim de requeijão, cerejas fumadas, crumble de queijo de São Jorge e azeite” (€6), “Baba’marguinha, gelado de bolacha e meloa” (€6) e um “Parfait de chocolate, biscoito de coco e abacaxi” (€7). As sobremesas foram criadas pela pasteleira Vanessa Nemen, que assumiu o compromisso de desenvolver todas as propostas do zero, ou seja, tudo o que serve é criado no restaurante, sejam os gelados ou os merengues. Toda a refeição é feita com uma banda sonora escolhida por um nome lendário da soul e r’n’b inglesa: Jazzi Q, que formou, entre outros projetos, os Soul II Soul.

Quanto aos sócios e criadores do projeto CAV 86, Abdul Baaghil é responsável pelo desenvolvimento de conceitos nos mais proeminentes hotéis e restaurantes do mundo, Bruno Contreras começou a sua vida profissional no início dos anos 90, com cargos em vários restaurantes estrelados em França, Itália e Alemanha, incluindo espaços icónicos com três estrelas Michelin. Bruno Caseiro estagiou n’O Viajante, projeto de Nuno Mendes em Londres, que conquistou, na altura, uma estrela Michelin, passou depois pelo Sublime Comporta e em junho de 2017 abriu A Cavalariça Comporta.

O gastro wine bar CAV 86 (lê-se CAV oito, seis), localiza-se na Rua da Boavista, 86, em Lisboa (Tel. 213460629), e está aberto de terça-feira a sábado, das 13h00 às 00h00.