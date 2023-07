De Aveiro a Peniche, oito restaurantes onde o mar brilha à mesa

Quase duzentos quilómetros de costa fazem da região Centro um dos mais procurados destinos de veraneio nacionais. Na gastronomia local, o peixe e o marisco chegam à mesa em confeções simples, ou em receitas cuja origem se perde no tempo, elaboradas por pescadores em épocas de menor abundância, que o tempo tornou verdadeiras especialidades. A proximidade do campo permite que, num ou outro espaço, se faça uma concessão à carne. Com base no Guia Boa Cama Boa Mesa, descubra estes restaurantes junto ao mar.

Restaurante Clube de Vela

Só pela “Trilogia abafada de bacalhau em azeite e alho” vale a pena esta viagem! É um dos melhores restaurantes da região e está na dianteira de enquadramentos sublimes sobre a ria de Aveiro. A arquitetura do Restaurante Clube de Vela impacta, mas dá à água e ao céu o protagonismo. O empenho de Manuel Almeida Santos e da sua equipa garantem que o ‘barco’ navega a favor do vento. Prove os peixes frescos e mariscos, o “Arroz de polvo e gambas”, os “Samos” e as “Línguas de bacalhau” fritos. Preço médio €30.

Avenida José Estêvão, Costa Nova do Prado. Tel. 234360250

Marégrafo

São os arrozes a aposta da ementa deste espaço. Há de “Línguas de bacalhau”, “Lingueirão”, “Lavagante” e “Lagosta”, corridinho, a pedir pão para aproveitar o molho. A “Massada de peixe com gambas” é outro prato a considerar no restaurante Marégrafo, bem como a “Raia frita com arroz salteado com grelos” ou o “Linguado selvagem” e o “Robalo de linha”. Atenção máxima dada às carnes, com o “Simmental Premium” e o “Entrecôte Angus” a saírem soberbos da grelha. Ótima garrafeira. Preço médio €30.

Rua 5 de Outubro, 76, Buarcos. Tel. 233433150

Puro Food & Drinks

Símbolo de modernidade na Praia da Claridade, o Puro Food & Drinks diferencia-se por oferecer uma ementa de pequeno-almoço, outra de brunch, ao sábado e ao domingo, e pelo conceito de partilha. Nos favoritos constam o “Mexilhão ao vapor” ou o “Tataki de atum com maionese de wasabi”. Mais substanciais são o “Camarão tigre com linguine nero ao alho”, o “Bacalhau à Puro” ou o “New York steak”, de vazia maturada. Acompanhe a refeição com uma das sangrias especiais da casa. Preço médio €30.

Avenida 25 de Abril, 1, Figueira da Foz. Tel. 912439030

Salgáboca

Mal se entra, o difícil é escolher da vitrina dos peixes, sempre frescos, o que vamos querer apreciar à mesa. Robalo, garoupa, pargo e corvina são algumas das propostas para grelhar, que surgem na companhia de batata a murro, migas de couve com broa de milho e batata-doce assada. Mas do mar surge também a “Caldeirada mista de peixe” e o “Arroz de berbigão com grelos e gambas braseadas”. O restaurante Salgáboca faz três concessões à carne, com, por exemplo, a “Picanha na brasa”. Preço médio €35.

Rua Furriel Henriques da Costa, 19, Praia de Mira. Tel. 231471158

Marisqueira Tonico

Na época de veraneio é recomendável reserva, ao fim de semana também, uma vez que são muitos os que procuram a frescura do peixe e os grelhados perfeitos que apresenta à mesa. Comece pelo fresco marisco, como as “Ostras ao natural” ou pelas “Canilhas cozidas”, e siga para as especialidades da Marisqueira Tonico, como o “Arroz” ou a “Feijoada de camarão”, a “Feijoada de marisco descascado” ou a “Massa de lavagante vivo, descascado”. Para apreciadores, há “Cabeça de peixe cozida” e uma vasta oferta de peixe. Preço médio €30. Avenida Nossa Senhora da Vitória, 16, Praia de Paredes da Vitória. Tel. 965542533





A Celeste

A simpatia de Celeste Botelho é meia refeição, a mão apurada na cozinha completa o conjunto. O surfista Garett McNamara fez cantina deste espaço em frente ao mar, a casa agradeceu e criou dois menus com o seu nome, um vegetariano e o Garrett Menu, com “Sopa de legumes”, “Robalo grelhado, salada especial, migas e batatas cozidas” com água a acompanhar. Recomenda-se, no restaurante A Celeste, ainda o “Espadarte à Celeste”, a “Caldeirada à pescador” e a “Massa do mar”. Caso procure dar uma oportunidade à carne, prove o “Bife à Celeste”. Preço médio €30.

Avenida da República, 54, Nazaré. Tel. 262551695

Aleluia Esplanada e Restaurante

As receitas tradicionais da mãe Noémia e da avó Carolina dominam a oferta, com a “Caldeirada da Ti Carolina”, o “Sequinho de patarroxa”, a “Massinha de peixe”, o “Arroz de tamboril e camarão” e o “Arroz de línguas de bacalhau”. A lista de peixes para grelhar no carvão, no Aleluia Esplanada e Restaurante, é vasta, mas recomenda-se o “Misto de peixe frito”, para duas pessoas. Contemple, para grupos grandes, a sala na cave, onde fica a garrafeira, e aproveite os jantares vínicos com os produtores. Preço médio €30.

Avenida da República, 38, Nazaré. Tel. 262553100

Tasca do Joel

O difícil é escolher da imensa vitrina de peixe qual vai ser servido. Depois, é preciso ainda decidir a confeção e, pacientemente, aguardar para que chegue à mesa, preparado de forma imaculada, com temperos a condizer. Enquanto aguarda, nada melhor do que uma “Sopa de peixe” ou uns “Ovos rotos de bacalhau”. As opções, na Tasca do Joel, podem ainda passar pelos marisco, com destaque para a “Ameijoa Boa XXL”, ou pela seleção de carnes premium, como o “Chuletón de vaca maturada”. Preço médio €35.

Rua do Lapadusso, 73, Peniche. Tel. 262782945