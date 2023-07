Música e cocktails animam verão no novo rooftop de Lisboa com vista sobre o Tejo

Oficialmente, dia 20 de julho decorre a festa de abertura do ICON, que é também o mote para tardes e noites futuras, neste espaço que promete tornar-se emblemático. A música faz-se ouvir, a maioria dos dias sob a escolha de um DJ convidado, as festas prolongam-se até soarem as doze badaladas e os shakers não terão descanso, na preparação de cocktails clássicos, reinventados pela equipa de Filipe Ventura, responsável pelo bar. Javier Soler, diretor-geral do Hyatt Regency Lisboa, não tem dúvida de que este “vai ser um espaço que vai marcar Lisboa, os lisboetas e quem visita a capital”.

Estrategicamente, o elevador de acesso ao ICON, o novo rooftop do hotel Hyatt Regency Lisboa, está virado para a rua da Junqueira, de modo que, mal se subam as escadas, a imagem que surge provoque uma exclamação de surpresa. Com uma vista única, depois das confortáveis mesas e sofás, que ladeiam um pequeno lago central, estende-se, até onde os olhos alcançam, o rio Tejo e a Ponte 25 de Abril, proporcionando um cenário, sempre diferente, consoante muda a inconfundível luz de Lisboa.

As propostas de cocktails do ICON, no topo do hotel Hyatt Regency Lisboa, apresentam “Clássicos reinventados, personalizados com ingredientes frescos, espirituosas selecionadas e técnicas modernas”, tal como se pode ler no topo da ementa. Há o “Cristal Mojito” (€16), com licor de cardamomo caseiro, o “Sunset Spritz” (€19), o “The Golden Hour Negroni” (€17), assim chamado em honra do pôr do sol, feito com gin, Campari infusionado com café, e vermute com meloa, que lhe dá a cor amarelada. Há ainda o “Exotic Cosmopolitan” (€18), o “Mystic Mule” (€16), uma adaptação do clássico cocktail, que em vez de vodca é feito com mezcal, a “Cosmic Margarita” (€18), com tequila, licor caseiro de coentros, lima e ananás, e com o sal a ser substituído por uma telha de ananás salgada.

As propostas do novo rooftop incluem ainda o “Summer Manhattan” (€18) e o “Gin Sonic” (€17) e dois cocktails sem álcool, o “The Urban Oásis” (€12) e o “Sunrise” (€12). Para o fim fica a principal novidade, umas “Punch Bowls”, ou seja, umas taças para partilhar com os amigos, cheias de “Super Nova” (€42), um cocktail feito com vodka, creme de peche, limão, mel e espumante rosé, e ainda o “Sunshine” (€38) com pisco, licor caseiro de maracujá, chá de hortelã-pimenta e ginger ale. Para ir comendo entre bebidas, há as “Nibbles”, pequenas porções de finguer food , que incluem “Queijo creme, salmão e aneto”, “Cogumelos, trufa e cebolinho, “Kimichi, camarão tigre e citrinos”, “Chutney de cebola, presunto de pato e 5 especiarias” e ainda “Lírio, pimeto e algas” (€14).

O Hyatt Regency Lisboa tem 204 quartos e suítes (a partir de €250), cada um com uma varanda com vista para o Tejo. Oferece ainda o restaurante Viseversa, ao estilo de um Grand Café, com um ambiente cosmopolita, elegante, sumptuoso no espaço e provocador no conteúdo. A ementa oferece propostas internacionais, que misturam com conceitos nacionais. Está aberto com serviço “all day dining”, ou seja, aberto todo o dia, sendo também o espaço onde os pequenos almoços são servidos. O Hotel tem ainda um spa no local, gerido pela conceituada marca de bem-estar e luxo da Europa, a Serenity – The Art of Well Being, e um ginásio de última geração, que oferece programas personalizados de saúde e bem-estar.

A inauguração oficial do ICON, do Hyatt Regency Lisbon (Rua da Junqueira, 63, Lisboa. Tel. 219023205) está marcada para as 19h00, apenas para convidados. Com capacidade para 60 pessoas, e música às sextas e sábados, entre as 20h00 e as 23h00, a cargo de um DJ residente, está aberto todos os dias das 18h30 à 1h00.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!