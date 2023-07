Quartos familiares com acesso direto a piscina são novidade de verão em resort de Vilamoura

Em constante dinâmica e evolução, o luxuoso Anantara Vilamoura Algarve Resort chega ao verão com muitas novidades. Ao renovar os espaços exteriores e interiores, foram criadas duas zonas distintas no hotel, reforçando, por um lado, a vocação familiar, e garantindo a exclusividade para quem procura ambientes mais intimistas e tranquilos.

O resort promete “pura diversão” para os mais novos com a inauguração de 30 quartos familiares “Swim Up”, que beneficiam de acesso direto a uma piscina de 30 metros. Todas as suítes familiares oferecem comodidades destinadas aos pequenos hóspedes, incluindo mini-roupões e chinelos, bem como produtos de toilette para crianças, um mini-bar especial e histórias para a hora de dormir. Os novos quartos “Swim Up” estão disponíveis a partir de €445.

Foi também reforçada a oferta de atividades no kids club (interior e exterior) e os adolescentes podem agendar atividades, de passeios a cavalo a academias de futebol, em alternativa à sala de jogos, onde não faltam consolas. Com esta transformação, dois dos restaurantes destinam-se unicamente às famílias com crianças, destacando-se o Cascades Pool Bar, onde são servidos lanches à beira da piscina, que incluem, waffles, panquecas e gelados. Está ainda disponível um serviço de concierge para famílias.

Novo bar, novo restaurante e eventos gastronómicos A renovação do Anantara Vilamoura inclui ainda 20 suítes exclusivas para adultos, com vista para o campo de golfe ou para a piscina, com diversas mordomias, como o serviço Anantara Butler. Na oferta do resort algarvia destaca-se ainda o novo bar Botanic, em que se destacam cocktails artesanais de gin, e o novo restaurante italiano: La Cucina. Este espaço junta-se ao já referenciado Sensai, inaugurado em 2022, dedicado à cozinha asiática, liderado pelo chef Bruno Viegas. Este verão, junto à piscina principal, o restaurante Ria, especializado em peixe e marisco, tem um calendário especial com chefs convidados. A estreia é feita com o internacionalmente premiado Paco Roncero, considerado um dos mais influentes cozinheiros espanhóis da atualidade. Detentor de duas estrelas Michelin no Paco Roncero Restaurante, em Madrid, o chef é também responsável pelo projeto Sublimotion, em Ibiza, considerado como o mais espetacular e caro restaurante do mundo.

No Anantara Vilamoura Algarve Resort, entre 19 e 22 de julho, Paco Roncero serve um menu de nove pratos (€115), que inclui “Lagosta com sopa de azeite e toranja rosa”, “Pescada assada com meunière de café” e “Bochecha de vaca com molho de foyot e salada de endívia”. O próximo convidado é o chef Rodrigo Castelo, do restaurante Ò Balcão, em Santarém, premiado com um Garfo de Prata no Guia Boa Cama Boa Mesa 2023. As sugestões vão estar disponíveis à carta, entre 1 e 4 de agosto.

Filipe Farinha

Sobre o Anantara Vilamoura Algarve Resort (Tel. 289317000) descreve o Guia Boa Cama Boa Mesa 2023: “A oferta gastronómica tem sido a prioridade recente do resort, aproximando o conceito a exemplos de sucesso da insígnia Anantara. Foi neste contexto que nasceu no último verão o restaurante Sensai, que substituiu o EMO, no 2.º piso do hotel. Sob a batuta de Bruno Viegas, o novo espaço funde sabores exóticos da China, Japão, Índia e Tailândia com clássicos da cozinha portuguesa, com o cuidado de privilegiar os produtos algarvios, nomeadamente peixes e mariscos. Junto à principal piscina, o Ria é um hino aos sabores regionais e tem como complemento diurno a oferta de street food servida a partir de uma carrinha. No alojamento, com vista para os campos de golfe, conte com 280 quartos e suítes, com relaxantes varandas e vários apontamentos algarvios. Aproveite os excelentes tratamentos disponíveis no Spa, com vista privilegiada, os sunshine butlers e o champanhe na piscina Cascades, e também a facilidade do transfer que conduz até à praia de Vilamoura.”