No Cartaxo, seis chefs cozinham peixe e marisco harmonizado com vinho da região

Ostras, amêijoas, camarões, caranguejos, polvo e muito peixe protagonizam no sábado, dia 22 de julho, entre as 13h00 e as 17h00, o Ode Semillon & Seafood, o banquete da Ode Winery, no Ode Farm & Living, a enorme propriedade de 100 hectares situada em Vila Chã de Ourique, no concelho do Cartaxo. No fogão e no fogo estão as chefs Marcella Ghirelli, do restaurante Cella, em Lisboa, e Michelle Landgraf, do projeto Hortas da Rainha, em Torres Novas, Rafael Duarte, chef do restaurante Pátio da Graça, em Santarém, e o chef Kazuya Yokoyama e Danillo Moreira do Ode Cellar Door, restaurante do Ode Winery, e Jim Cawood, o diretor de Food & Beverage da Ode Winery.