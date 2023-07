No alto da falésia, novo espaço para festas aquece o verão em Albufeira

Em Albufeira, mais precisamente na Galé, o W Algarve que liderar a oferta de experiências e marcar o calendário de verão na região. Para tal, inaugurou, no alto da falésia, sobre a praia do Evaristo, o espaço AIR, com uma calendário de festas - denominada AURA -, ao final da tarde e à noite. Ao ar livre, o espaço recebe vários DJs de música eletrónica de referência, nacionais e internacionais, que se prolonga até setembro. Ao longo do relvado do AIR, rodeado de pinheiros, encontram-se diversos bares, o palco e a pista de dança e ainda alguns sofás.

Todas as festas englobadas nesta programação têm início às 19h00 e são de acesso geral, não sendo necessário estar hospedado no hotel. No dia 22 de julho está agendada a atuação de Rui Vargas & Angata, D Compost e Pipa, que promete “tirar o fôlego”. Os acessos custam a partir de €15. Relativamente a artistas internacionais, o W Algarve – Hotel & Residences recebe, entre outros, nomes como Black Motion (29 de julho); Savage&She (12 de agosto) e Guy Mantzur (19 de agosto), que toca no hotel, numa festa promovida pela FUSE Records. Aproveite alguns eventos no rooftop Sea Sky, com vista panorâmica ou deixe-se ficar até ao por do sol.

Andre Pires Santos

Gastronomia e vinhos: uma nova experiência Inaugurado no passado dia 8 de julho, o Vino by Paper Moon é a mais recente aposta do W Algarve, em que o vinho ocupa lugar de destaque pela mão do conceituado sommelier Miguel Martins. Com serviço apenas ao jantar, o novo restaurante, que complementa o atual Paper Moon, conta com uma carta constituída por mais de 1000 referências nacionais e internacionais e uma variada seleção de vinhos a copo. Conta ainda com um champanhe exclusivo em Portugal. Com sugestões de harmonização para cada prato idealizada por Miguel Martins, a ementa tem na base comida mediterrânea com inspirações italianas, a cargo do chef Ciro Piedimonte. Com uma decoração elegante, o Vino by Paper Moon está de portas abertas das 18h00 às 19h00, para welcome drink ou prova de vinhos personalizada, e das 19h00 às 23h00 para jantares, de quarta-feira a domingo. O restaurante terá uma agenda de eventos vínicos ao longo do ano, com a presença de produtores convidados e provas temáticas.

Yves Garneau

Distinguido com o prémio Revelação 2023, acrescente-se que o hotel apresenta 134 quartos e suítes (a partir de €220), e 83 residências com vista para o mar e espaçosas varandas. Destacam-se as 10 suítes WOW, com dois pisos e “um lifestyle de última geração”. Aproveite a piscina e encante-se com a decoração do lounge: “É um hotel do futuro, pensado para as novas gerações de millennials, e não só, que procuram conforto e luxo, a par de tecnologia de ponta, mas sem a formalidade associada a estes requisitos”, descreve o Guia Boa Cama Boa Mesa 2023, sobre hotel W Algarve (Estrada da Galé, Albufeira. Tel. 289372300), que marcou a chegada, em 2022, deste grupo internacional hoteleiro, que integra o portefólio Marriot e “desafia as expectativas e quebra as normas do luxo tradicional onde quer que o icónico sinal W aterre”.