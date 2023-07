Flores perfumam e inspiram novo hotel de charme no Alentejo

É um pequeno hotel de charme este Lilases Boutique House & Garden, localizado numa colina da pacata da vila de Mora, no distrito de Évora. Casa senhorial na origem, datada de 1898, o edifício albergou surante anos o hotel Solar dos Lilases. Encerrado e devidamente recuperado e modernizado renasce agora, a tempo do verão, assumindo-se como um refúgio campestre rodeando pelos tons quentes da paisagem do Alentejo. Aqui, o tempo ganha uma dimensão maior, ou não fossem as férias sinónimo de poucos afazeres, mas também de experiências que Rui de Sousa, o proprietário tem para oferecer aos visitantes.

Constituída por três pisos, a casa senhorial dispõe de 16 quartos luminosos (a partir de €150). Há quatro tipologias de alojamento, a começar pelas três suítes com designações das flores que aromatizam e dão cor ao jardim do Lilases Boutique House & Garden. Da mais pequena para a maior, a Suite Lilases pela sala de estar, que convida ao descanso vespertino, nos dias em que as temperatura teimam em subir. A Suítes Glicínias, flores delicadas que pontilham de cor o terraço privado deste aposento, com sala de estar, a oferecer uma vista privilegiada para o montado. Depois há a Suite Tília, com varanda de acesso direto à piscina ao ar livre, tão convidativa nos dias quentes, e ao jardim onde fica a árvore com o mesmo nome, da qual são extraídas as flores, para a infusão homónima servida aos hóspedes.

As mansardas, no primeiro piso do Lilases Boutique House & Garden, com varandas privadas, são um autêntico miradouro sobre a planície alentejana e o amendoal. O sossego estende-se aos espaçosos quartos Premium e aos luminosos Classic. Todos comungam de um charme singular, graças às peças de mobiliário e decorativas contemporâneas, e de tonalidades suaves. Pormenores que conferem conforto e tranquilidade, para melhor combinar com a serenidade alentejana.

Todo este cenário existe num Alentejo intemporal e simultaneamente requintado, atributo aliado aos frescos da casa. É o caso do Salão Rosa ou Salão das Musas do Lilases Boutique House & Garden, no qual as musas da música, da literatura e da dança, inspiradas na mitologia grega, dotam de uma beleza singular este espaço de convívio. A mesma magnificência do traço está à vista na Sala das Quatro Estações, onde uma enorme mesa dará lugar, a partir do outono, a experiências gastronómicas, que vão aliar a cozinha típica da região aos vinhos do Alentejo.

Até então, está disponível o menu de refeições ligeiras. Gaspacho, saladas, empadas caseiras de caça ou tábuas mistas com enchidos e queijos, entre outras propostas, são apresentadas aos hóspedes. A par com uma cuidada eleição de vinhos do Alentejo. O pequeno-almoço é outro dos momentos a fruir calmamente. “Fizemos uma seleção de fornecedores locais, por forma a termos produtos locais, como o queijo e o requeijão, que são produzidos cá e nos vêm trazer à porta”, conta Rui de Sousa. “O pão é feito numa padaria local e as compotas caseiras também são daqui”, continua o proprietário do Lilases Boutique House & Garden, no sentido de explicar a importância da economia local, “para que as pessoas de cá se revejam neste projeto”. Sem esquecer o bolo caseiro diário ou as sugestões feitas ao momento, mediante pedido, como os ovos com espargos ou a omelete.

Depois explore as tradições e os afazeres alentejanos. Conheça de perto o ciclo do mel, na companhia de um apicultor, e meta a mão no barro, na centenária Olaria das Brotas, em Mora, com o oleiro José Ramalho a supervisionar. Com a chegada das chuvas outonais, faz-se a apanha de cogumelos, com um especialista nesta matéria. Ou opte por terapias holísticas, como yoga e meditação. Observação de aves e de estrelas são atividades a considerar.

Em resumo, o hotel de charme Lilases Boutique House & Garden (Rua de Santo António, 8, Mora. Tel. 924750920) é “uma casa muito elegante, onde as pessoas vêm descansar e conectar-se com as coisas simples do Alentejo”, afiança Rui de Sousa.