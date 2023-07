Tome nota: em julho, há cinco novas razões para visitar Évora

Gastronomia e património são atrações permanentes de Évora, que em 2027 vai ostentar o título Capital Europeia da Cultura. A agenda cultural e de ofertas de lazer desdobra-se com a chegada do verão. Em julho, Évora recebe a exposição que assinala os 50 anos do Expresso, a que acrescentamos, neste roteiro, mais cinco boas razões para uma visita: Fundação Eugénio de Almeida

Nos dias 14, 15, 21 e 22 de julho, a Adega Cartuxa está em festa! Trata-se do festival EA LIVE 2023 - Évora, da Fundação Eugénio de Almeida, que está de volta, para animar as noites de verão, a partir das 19h30. No cartaz constam, respectivamente, Rui Veloso Trio - Alexandre Manaia e Eduardo Espinho, com Vitorino como convidado especial, Os Quatro e Meia, Resistência e Ana Moura. As sonoridades prolongam-se noite dentro, com um pé de dança ao ritmo dos DJs da Rádio Comercial, no EA LIVE PARTY, a decorrer no pátio principal. O valor dos bilhetes é de €30, para a primeira plateia, e €25, para a segunda, e ambos incluem um kit “Lanyard + um copo”, para degustar três vinhos EA à escolha. Se já não for a tempo, reserve o programa “Cartuxa”, com visita à adega e prova de três vinhos selecionados pela Fundação Eugénio de Almeida (€25) ou a “Sto. Inácio de Loyola”, em que a degustação vínica engloba seis referências premium (excepto Pêra-Manca branco e tinto).

Quinta de Valbom, Estrada da Soeira, Évora. Tel. 266748300

Fernando Nogueira

Palácio Duques de Cadaval

Até 10 de dezembro, está patente a exposição intitulada “Obrigado à terra”. A mostra de cerâmicas contemporâneas reúne, em 12 salas, 35 artistas de vários cantos do planeta. Na lista de nomes, constam três portugueses: Bela Silva, Joana Vasconcelos e José Canudo. Representativa do apego à terra e de um ofício milenar, a olaria é ponto de partida de todas as peças, expressões visuais de autor a contemplar e interpretar. A curadoria é do galeria Pierre Passebon. O palco é o Palácio Duques de Cadaval, de S.A.R. Princesa Diana de Orleães, Duquesa do Cadaval, e Alexandra de Cadaval, que tem como objetivo abrir as portas desta casa da cultura para todos. Aproveite para conhecer o restaurante Cavalariça, liderado por Bruno Caseiro.

Palácio Duques do Cadaval, Évora. Tel. 919588474

Projeto Oliveira Velha

Imagine-se a fazer uma refeição próximo de uma das duas oliveiras com mais de dois mil anos, de um olival de sequeiro tradicional, do Monte da Oliveira Velha, situado em Azaruja, no concelho de Évora. Eis o cenário do Projecto Oliveira Velha. Trata-se de uma experiência gastronómica, precedida de uma visita ao olival e prova técnica de azeite, agendados para 29 de julho, mas também para os dias 26 de agosto e 29 de setembro. Este jantares de verão (€140, por pessoa, com bebidas incluídas) juntam o azeite Amor é Cego de João e Liliana Rosado, proprietários do Monte da Oliveira Velha e os proprietários do restaurante Tua Madre, no centro da “Cidade-Museu”, o chef Francesco Ogliare e a barman Marisa Tiago. O azeite faz parte do menu de degustação. Este é sempre surpresa. Os vinhos, naturais e biológicos selecionados também.

Monte da Oliveira Velha, Évora. Tel. 960117714

Origens

Os sabores frescos rimam com o verão à mesa do Origens, que já soma sete anos de portas abertas. A nova ementa do restaurante do chef Gonçalo Queiroz e da escanção Eugénia Queiroz, localizado em pleno centro histórico de Évora, sugere a refrescante “Sopa fria de melancia” (€4), os tão apetecíveis “Figos frescos e flamejados com Moscatel de Setúbal, presunto, rúcula e ameixa” (€13) e “Sardinha assada, pão alentejano com tomatada” (€13), nas entradas. Prove a “Corvina com lingueirão” (€24) num arroz caldoso de coentros e limão e não deixe de experimentar o “Pato com cerejas” (€25). Como já é hábito, o destaque é dado aos pequenos produtores do Alentejo. Em alternativa, há os menus surpresa de três (€35, sem bebidas) e cinco momentos (€70, com harmonização de vinhos incluída). Passe pela loja aberta recentemente na vizinha rua Vasco da Gama, onde vinho e os produtos alentejanos são de levar para casa.

Rua de Burgos, 10, Évora. Tel. 266704440

Hilton Garden Inn Évora

A piscina instalada no rooftop é a grande atração deste novo hotel situado junto ao Rossio de São Brás, na cidade de Évora. Com bar de apoio no terraço e dias soalheiros, este hotel oferece a conjugação certa para celebrar os dias de estio, que estão de regresso ao hemisfério norte. Ideal para umas férias em família, dispõe de 130 quartos luminosos e confortáveis dos quais quatro são comunicantes e 78 têm sofá-cama. Em cada espaço está patente a homenagem prestada à história e à cultura do Alentejo, através de objetos de design contemporâneo. Peça uma bebida no bar do piso térreo e aguarde a refeição na sala, com recantos intimistas ou na esplanada, ao ar livre. Não dispense o pequeno-almoço, com boas surpresas a experimentar. Aproveite para explorar todos recantos do património edificado e cultural, no centro histórico, com os miúdos.

Travessa João Rosa, Évora. Tel. 266248840

DR