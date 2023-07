Petiscos e marisco: uma rota gastronómica com 10 paragens no Algarve

A generosidade do oceano e da ria Formosa faz com que a oferta de petiscos e marisco no Algarve seja variada e sempre tentadora. As ementas petisqueiras com sabor a mar sugerem ostras, percebes, buzinas, berbigão, lingueirão, amêijoas, conquilhas, camarões e carabineiros, a que se juntam polvo e atum. Entre cervejarias, marisqueiras, snack-bares e restaurantes tradicionais, de preferência na esplanada, siga esta rota gastronómica e percorra o Algarve, de petisco em petisco.

Cervejaria Mar

O ponto forte são o marisco fresco. Escolha, por isso, a “Mariscada”, rica em camarão frito, gamba da costa, amêijoas, mexilhões, percebes, gamba cozida, sapateira, ostras, berbigão... tudo o que o mar tiver para oferecer. O atendimento simpático e a decoração pitoresca tornam a Cervejaria Mar, localizada no centro de Aljezur, especialmente aconchegante. Dispõe ainda de um pátio interior airoso, decorado com redes e pinturas de motivos marítimos, que serve de esplanada. Preço médio €30.

Rua da Escola, Aljezur. Tel. 927935418





Monte Mar Lagos

Depois de Lisboa em 2016, o conhecido e referenciado restaurante Monte Mar, na Estrada do Guincho, em Cascais, abre agora as portas num local único: a Ponta da Piedade, em Lagos, onde muitos garantem se pode assistir ao melhor por-do-sol do Algarve. Construído de raiz sobre uma antiga ruína, o Monte Mar Lagos guarda uma grande surpresa, que complementa a ementa recheada de propostas de marisco e peixe fresco: um rooftop com jardim com vista desafogada e privilegiada para o oceano. A oferta de marisco é diária e o valor adapta-se ao peso da dose escolhida, com o restaurante a apostar, igualmente, nos pratos de partilha, indicados para duas pessoas. Preço médio €40.

Sítio Ponta Piedade, Lagos. Tel. 968216725

DR

Marisqueira Rui

As conquilhas ou as amêijoas, bem como o lingueirão, são ideais para começar, mas não se esqueça de pedir uma cesta de pão suplementar, já que os molhos são de lamber os dedos. Após aconchegado, siga para a sapateira, lagosta, santola e, por vezes, belos exemplares de cavacos oriundos dos Açores. Vá cedo, que as filas à porta fazem parte da tradição da Marisqueira Rui e não se aceita reserva. Pondere as cataplanas ou os arrozes, bem como o clássico “Preguinho com piripíri”, a chamada sobremesa das cervejarias. Preço médio €40.

Rua Comendador Vilarinho, 27, Silves. Tel. 282442682

Cais ao Mar Algarve

Aberto apenas ao fim do dia, Antes do jantar, há uma infinidade de marisco para partilhar no regresso da praia. Comece com umas ostras ou com a gamba nacional, os parta logo para uns carabineiros, ou para o camarão tigre grelhado. Incontornáveis as “ameijoas à Bulhão Pato”, e o “Berbigão ao natural”. Mas as estrelas da partilha no Cais ao Mar Algarve são a “Onda de marisco Super Nova”, para três pessoas, a “Onda de marisco Super Nova Eite” para cinco, e a “Tábua super mega elite” para dez comensais. Naturalmente, pode contar com o “prego da vazia no pão”, para terminar o lanche ou a refeição. Preço médio €40.

Rua Almeida Garrett 27, Albufeira. Tel. 289 508 839

Tico Tico Algarve

Celebre-se a mudança e a vista desafogada para a Praia Azul neste espaço que se apresenta, a cada ano, mais moderno e elegante. Da tasca tradicional trouxe as receitas de pratos emblemáticos, como os “Carapaus alimados”, as “Lulinhas frescas à algarvia”, o “Xerém de conquilhas e camarão” e os “Carapaus fritos com arroz de tomate”, mas serve-os agora em elegantes mesas, ao lado do lounge de cocktails, concorrido ao fim da tarde. No Tico Tico Algarve, comece com umas ostras a refeição. Preço médio €30.

Avenida Infante de Sagres, Edifício Elegante, bloco C, Quarteira. Tel. 289313126





Andre Pires Santos

Lodo – Ostraria Marisqueira

Na rua onde quase tudo acontece na capital algarvia, este é um espaço que se destaca da banalidade e das ofertas feitas a pensar nos turistas. Aqui serve-se o melhor do mar e, por conseguinte, do Algarve, sem truques, apenas com os melhores produtos. No Lodo – Ostraria Marisqueira, comece com um “Tiradito de vieira” ou com uma “Trilogia da Ria”, um misto de “Rissol de berbigão” e dois “Croquetes”, um de camarão, o outro de lingueirão. Aposte no marisco fresco, no “Xerém de carabineiro” e termine a refeição com o “Prego do lombo”. Preço médio €35.

Rua Conselheiro Bívar, 53, Faro. Tel. 968623355

Santa Maria Petisca Ria

Pratica uma cozinha de memórias, em especial as da Ria Formosa, com receitas das avós sem perder o rasto à sustentabilidade, juntando-lhe uma pitada de modernidade. Em funcionamento constante, das 12h00 às 22h00, servem “Gaspacho assado”, “Rissol de berbigão” a tradicional “Muxama de atum” e um muito especial “Ceviche Petisca Ria”. No Santa Maria Petisca Ria há ainda “Tiborna de cavala fumada”, “Ostras”, “Berbigão da Ria” e “Gamba da costa”, e uma “Conserva caseira de sarrajão” que acompanha com pickle de cebola e azeite. Como dita a tradição, há o “Prego de novilho” e um inovador “Prego de polvo” para encerrar a refeição. Preço médio €30.

Marina de Faro, Passeio Abu Said Ibn Harune, Faro. Tel. 289823036





Marisqueira Os Fialhos

É um prazer estacionar em frente à ria Formosa e ficar a admirar por alguns momentos este ex-líbris natural do Algarve e a sua biodiversidade. Rapidamente a tranquilidade dá lugar ao movimento, ao entrar nesta marisqueira frequentada por meio mundo. Ainda assim, não acelere na hora de escolher, na banca, o melhor pescado de mar, fresco e saboroso, para ir parar à grelha a carvão e servir com batatas e a típica salada montanheira. Se vier com companhia, na Marisqueira Os Fialhos pode também apostar num bom tacho de arroz de lingueirão, corvina, tamboril ou de marisco. Preço médio €20.

Sítio do Pinheiro, Luz de Tavira. Tel. 281961222

Casa da Igreja

O nome, Casa da Igreja, advém da localização, ao lado da igreja, sendo este um pequeno espaço, grande na oferta gastronómica e, naturalmente especializado no que vem do mar. Há ameijoas, cadelinhas, “Atum à Brás”, “Gambas fritas” e umas entradas que podem passar pelo chouriço assado ou pelas fatias de presunto, que, unidas ao pão caseiro, são meia refeição. Mas a razão de tamanha romaria, com filas a começarem às quatro da tarde, são as ostras da Ria Formosa, por muitos, apelidadas como as melhores do Algarve. Grandes, carnudas e com sabor a mar. Preço médio €30.

Rua de Cacela Velha, 2, Cacela Velha. Tel. 289952126

Taberna Moleiro

Por muito que no cartaz, na rua, indique uma variedade de petiscos, é na vitrina que encontra as propostas do dia, que pode escolher a gosto, com a ressalva de que quando acabarem, não voltam a fazer mais, a não ser no dia seguinte. Depois da escolha feita ao balcão, é tempo de vir para o exterior, porque este espaço só funciona na esplanada. Habitualmente, conte com muxama, “Estupeta de Atum”, sapateira, bacalhau, salada de polvo, carapaus alimados e gambas, sempre condicionada, a oferta, à generosidade do mar na noite anterior. Na Taberna Moleiro pode começar, enquanto espera, com umas fatias de presunto e um queijo, para colocar numa fatia de pão algarvio. Acompanha com uma imperial fresquinha ou com uma das várias sangrias à disposição. Foi buscar inspiração, até pela proximidade, aos bares de tapas espanhóis. Preço médio €30.

Rua Dr. Sousa Martins 78, Vila Real de Santo António. Tel. 281511127