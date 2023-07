No centro do Funchal novo hotel presta homenagem à história e cultura madeirense

As fachadas dos seis edifícios históricos, com pedras naturais e vigas de madeira com mais de um século, e as lajes interiores, foram preservadas e a história e cultura madeirenses enaltecidas nos interiores do Barceló Funchal Oldtown, através de uma requintada decoração, onde são exibidos tesouros encontrados durante as escavações aquando da construção do hotel.

Ao todo são mais de mil peças de cerâmica do período colonial, moedas do século XVIII e um raspador de sapateiro do século XVII, que permitem uma verdadeira viagem histórica. Na decoração, marcam também presença os famosos bordados da Madeira, a cestaria em vime e a floresta Laurissilva, Património da Humanidade da Unesco desde 1999, através de pinturas e apontamentos decorativos, incluindo um exuberante jardim vertical que sobe do lobby do hotel até ao último piso.