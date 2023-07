Entre o campo e o mar há um novo alojamento para descobrir no Meco

Tudo começou com um sonho. Carla e Patrícia, de 52 e 49 anos, são casadas e escolheram a pacata Aldeia do Meco para viver há cerca de 14 anos. Desde então sonhavam com a construção de um espaço onde pudessem receber pessoas do mundo inteiro e que, no futuro, se transformasse numa comunidade onde pudessem envelhecer ao lado de amigos.

Em 2019 encontraram, finalmente, o terreno ideal e de imediato trabalharam com afinco. O projeto, da autoria do atelier Covacich, define-se por linhas que conjugam a tradição com traços mais modernos, promovendo jogos de luz e sombra. A decoração rustic chic leva glamour a estas casas de campo. De frente para o pinhal a somente 15 minutos a pé da praia, o Meco Lodge ganhou vida em maio deste ano. São duas casas, cada uma com capacidade para duas pessoas, a Full of Grasse, com piscina privativa e área de solário, e a Deep Blue, que cumprem a promessa de tranquilidade e de conexão com a natureza.

Paraíso do silêncio, tudo o que vai ouvir são os pássaros, o mar ao fundo, as ovelhas, as cabras e as duas burras que pastam livremente nos campos logo ao lado. Um terraço com mobiliário de exterior confortável e vista para o pinhal e o pôr do sol, sala de estar e zona de refeições interior e exterior são alguns dos argumentos do espaço que conquista também pela hospitalidade e pela atenção aos detalhes que as proprietárias perpetuam.

Materializado, por exemplo, em pequenos gestos como um saco de pano costurado há décadas pela bisavó de uma delas, pendurado na porta com pão quente de Alfarim, sumo de laranja natural, leite e doce regional. À chegada conte também com uma garrafa gelada de vinho da Península de Setúbal e um queijo artesanal da Azóia.